Konya, Ekim ayında 215,8 milyon dolar ihracat yaptı

Konya, Ekim ayında ihracatını yüzde 18,06 artırarak 215,8 milyon dolar ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekim ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’nin ihracatı Ekim’de geçtiğimiz yılın aynı ayına yüzde 5,6’lık artışla 17 Milyar 333 Milyon dolar oldu. Ekim’de Konya ise 215 milyon 797 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1.34 pay aldı. Ekim’de Konya’nın ihracatı 2020 yılının Eylül ayına göre de yüzde 6,23 oranında artış gösterdi. 2020 yılı on aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 745 milyon dolara ulaştı. İlk on ayda Konya ihracatını yüzde 4,09 artırdı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk Konya’nın Eylül’ün ardından Ekim ayında da ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı rekorunu yenilediğini söyledi.

Başkan Öztürk, “Salgın nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve şehrimiz ihracatında 2020’nin ilk 5 ayında yaşanan düşüşün ardından ekonomide normalleşme süreci ile birlikte Haziran ayında ihracatımızı yüzde 55,26 artırarak yeniden yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermişti. 2020’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kapsayan 3. çeyrekte Konya tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza attı. Ekim ayı ile birlikte çıtayı daha da yükswelten şehrimiz 215,8 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye’nin ihracatında yüzde 5,6 artış olduğu Ekim ayında Konya ihracatını yüzde 18,06 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 6,23 artan ihracatımızın yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. 1.745 milyar dolara ulaşan 2020 yılı ilk on aylık ihracat rakamımız da geçen senenin üzerinde artış sağlamayı başarmıştır. Salgının etkilediği 2020’de, ekonomideki zorluğu aşmak için firmalarımızla birlikte yüksek ihracat artışına yönelik yaptığımız çalışmaların karşılığını almaktan dolayı mutluyuz. 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2 milyar doların üzerine çıkarak hedefini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Tüm zorluklara rağmen bir önceki aydan daha çok çalışan, ekonomimizi büyütmek için emek harcayan tüm müteşebbislerimizi kutluyorum” dedi.