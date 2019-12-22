Konya Seydişehir Taraşcı Barajı'nda 15 kiloluk sazan yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir vatandaşın oltasına 15 kilo 200 gramlık sazan balığı takıldı.

Sabah saatlerinde arkadaşları ile Seydişehir Taraşcı Barajı'na balık avlamaya giden İhsan Taş, oltasını suya bıraktı.

Bir süre sonra oltasına balık vurduğunu fark eden Taş, misinayı sudan çektiğinde dev sazan balığı ile karşılaştı.

Taş'ın, gölet kenarına çıkardığı sazan balığı 15 kilo 200 gram geldi.

İhsan Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dev sazanı kenara çekmekte oldukça zorlandığını belirtti.

Yakaladıkları sazanla sezonu kapattıklarını ifade eden Taş, sulama barajlarında yaşayan türlerin de düşünülmesi, baraj suyunun çok azalmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

