Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,161 lira, en yüksek 2,218 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,1612,218

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,1412,150

BAKLİYATLAR

Fasulye6,6686,806



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