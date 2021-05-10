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Konya Ticaret Borsası

10.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,161 - 2,218 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,161 lira, en yüksek 2,218 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,1612,218
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,1412,150
BAKLİYATLAR

Fasulye6,6686,806

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Konya Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Ulukan Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Kelebek Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Hayat Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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