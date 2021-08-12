Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,484, en yüksek 2,889 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar2,8902,959
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4842,889
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6012,834
Ekmeklik diğer buğday2,4532,766
Düşük vasıflı buğdaylar2,4382,817
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,3562,463
Mısır2,4062,408
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz