YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

12.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,484-2,889 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,484, en yüksek 2,889 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar2,8902,959
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4842,889
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6012,834
Ekmeklik diğer buğday2,4532,766
Düşük vasıflı buğdaylar2,4382,817
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3562,463
Mısır2,4062,408

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptıGören bir daha bakıyor! Orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptı
Önemli hamle! Hesaplar kapatılıyorÖnemli hamle! Hesaplar kapatılıyor
Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdüKonya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

Konya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
05:56
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:20

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Larende Eczanesi
Karatay
Seydişehir Eczanesi
Karatay
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Meyra Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.