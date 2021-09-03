Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 2,993 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,682 2,993
Makarnalık buğday 3,098 3,236
Ekmeklik diğer buğday 2,566 2,827
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,842 2,871
Düşük vasıflı buğdaylar 2,601 2,865
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar 2,379 2,522
Mısır 2,565 2,600
BAKLİYATLAR
Fasulye 8,005 8,515YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 4,500 4,500
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