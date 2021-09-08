Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652, en yüksek 3,025 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6523,025
Makarnalık buğday3,0943,203
Ekmeklik diğer buğday2,6212,843
Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,061
Düşük vasıflı buğdaylar2,5662,906
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,3752,493
Mısır2,6132,613
BAKLİYATLAR
Fasulye7,538,656
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