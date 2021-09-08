Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652, en yüksek 3,025 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6523,025

Makarnalık buğday3,0943,203

Ekmeklik diğer buğday2,6212,843

Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,061

Düşük vasıflı buğdaylar2,5662,906

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3752,493

Mısır2,6132,613

BAKLİYATLAR

Fasulye7,538,656



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