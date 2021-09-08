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Konya Ticaret Borsası

08.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,652 ila 3,025 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652, en yüksek 3,025 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6523,025
Makarnalık buğday3,0943,203
Ekmeklik diğer buğday2,6212,843
Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,061
Düşük vasıflı buğdaylar2,5662,906
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3752,493
Mısır2,6132,613
BAKLİYATLAR

Fasulye7,538,656

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Karatay
Berker Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
Mayıs Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
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