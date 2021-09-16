Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,929, en yüksek 3,004 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,9293,004
Ekmeklik diğer buğday2,6512,690
Ekmeklik beyaz sert buğday2,9793,001
Düşük vasıflı buğdaylar2,8282,926
Makarnalık buğday3,1543,154
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4352,473
Mısır2,6202,620BAKLİYATLAR
Fasulye7,2028,460
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