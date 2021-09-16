Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,929, en yüksek 3,004 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,9293,004

Ekmeklik diğer buğday2,6512,690

Ekmeklik beyaz sert buğday2,9793,001

Düşük vasıflı buğdaylar2,8282,926

Makarnalık buğday3,1543,154

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4352,473

Mısır2,6202,620BAKLİYATLAR

Fasulye7,2028,460



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