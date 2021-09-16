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Konya Ticaret Borsası

16.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,929 ila 3,004 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,929, en yüksek 3,004 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,9293,004
Ekmeklik diğer buğday2,6512,690
Ekmeklik beyaz sert buğday2,9793,001
Düşük vasıflı buğdaylar2,8282,926
Makarnalık buğday3,1543,154
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4352,473
Mısır2,6202,620BAKLİYATLAR

Fasulye7,2028,460

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Konya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Dost Eczanesi
Selcuklu
Güven Eczanesi
Selcuklu
Hande Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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