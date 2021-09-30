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Konya Ticaret Borsası

30.09.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,694 - 3,100 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,694 lira, en yüksek 3,100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6943,100
Ekmeklik diğer buğday2,8112,981
Düşük vasıflı buğdaylar2,6392,870
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4462,586
Mısır2,5842,834BAKLİYATLAR

Fasulye6,0028,314

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