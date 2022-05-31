Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday6,7836,884
Ekmeklik kırmızı sert buğday6,4316,679
Ekmeklik beyaz sert buğday6,8096,809
Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,4156,417
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,3036,903
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar6,3026,574
Mısır5,9016,357Kuru fasulye17,25517,255
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