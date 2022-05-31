Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,431-6,679 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,7836,884

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,4316,679

Ekmeklik beyaz sert buğday6,8096,809

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,4156,417

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,3036,903

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,3026,574

Mısır5,9016,357Kuru fasulye17,25517,255



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