YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

30.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,676-7,190 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday7,3177,448
Ekmeklik kırmızı sert buğday6,6767,190
Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,5806,775
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6506,801
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar5,0015,851
Mısır5,3515,862

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandıKurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulunduJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
Niğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktıNiğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı

Konya Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:24
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.