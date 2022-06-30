Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,676-7,190 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday7,3177,448

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,6767,190

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,5806,775

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6506,801

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar5,0015,851

Mısır5,3515,862



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