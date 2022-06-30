Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,676-7,190 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday7,3177,448
Ekmeklik kırmızı sert buğday6,6767,190
Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,5806,775
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6506,801
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar5,0015,851
Mısır5,3515,862
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