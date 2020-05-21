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Konyaaltı, taksi ve taksi duraklarını dezenfekte ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla, ilçedeki taksi durakları ve taksiler her hafta düzenli dezenfekte ediliyor.Konyaaltı Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yürütülen çalışmalara yenisini ekledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla, ilçedeki taksi durakları ve taksiler her hafta düzenli dezenfekte ediliyor.
Konyaaltı Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yürütülen çalışmalara yenisini ekledi. Geçen hafta taksi esnafını ziyaret eden ve onların taleplerini dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçedeki 21 taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 351 taksinin her hafta dezenfekte edilmesi talimatını verdi. Başkan Esen’in talimatları sonrası çalışmalar başladı. Esen, salgın döneminin bitene kadar bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğine dikkat çekti. Her zaman esnafın yanında olduklarını kaydeden Esen, salgına karşı mücadelenin Ramazan Bayramı’nda da hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.
Sahil Taksi Durağı’nda dezenfekte çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu durakta yer alan tüm taksileri de tek tek dezenfekte etti. Bu hizmetin kendileri için önemini vurgulayan Sahil Taksi Durağı esnafı Metin Koç, “Korona virüs salgını nedeniyle Konyaaltı Belediyesi’nin aldığı tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Taksi ve duraklarda başlatılan dezenfekte çalışmalarını da bu anlamda çok önemli buluyoruz. Başkanımız sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. Araçlarımıza yapılan çalışmalardan çok memnunuz” dedi.
Akdeniz Taksi Durağı esnafı İbrahim Ölçer ise dezenfekte çalışmasının müşterilerin sağlığı için de önemli olduğunu söyledi. Ölçer, “Biz Akdeniz Taksi Durağı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgede çalışan esnaflar olarak belediyenin elinden geleni yaptığını görüyoruz. Salgın birçok ülkeyi vurduğu gibi bizleri de vurdu. Özellikle turizm bölgesi olan Antalya’da bizleri çok etkiledi. Eski günlere dönmeyi özlemle bekliyoruz. İnşallah bu süreç kısa sürede biter ve eski günlerimize döneriz” diye konuştu.

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