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Konya'da bahşiş meselesinden tartıştığı garsonu öldüren aşçıya müebbet hapis istemi

10.11.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bahşiş paylaşımı konusunda tartıştığı iddia edilen iş arkadaşı garsonu bıçakla öldüren aşçı Mustafa D'nin müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa D. ile taraf avukatları katıldı.

Mustafa D. olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Rahmetli bana ağır küfürler etti, üzerime geldi. Eli belinde ve koşarak üzerime doğru gelince ben de korkutma amacıyla bıçağımı ona doğru salladım, çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı Oktay Unkur ise mahkemede de izlenen olay anına ilişkin kamera kayıtlarında sanığın saldırısının açık olduğunu belirterek, "Maktul Kemal Akdeniz olay anında iki kez evine doğru yöneldiği halde kendisine küfür edildiği için arkasına döndüğü, sanığın maktulü ansızın bıçaklamaya başladığı açıktır. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Tanık anlatımlarının, sanık anlatımlarının tersini gösterdiğinin tespit edildiği açıklanan mütalaada, sanık Mustafa D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bir gazinoda aşçı olarak çalışan Mustafa D. ile garson Kemal Akdeniz arasında 19 Ekim 2021'de iddiaya göre bahşiş paylaşımı konusunda çıkan tartışma kavgaya dönmüş, Mustafa D, Akdeniz'i bıçakla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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cinayet Aşçı Garson Konya bahşiş

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