Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi

Karatay ilçesinde 3 yıl önce kurulan merkezde, bir yandan alzaymır hastalarıyla yakından ilgilenilirken, bir yandan da psikolojik destek verilen hasta yakınlarının yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılıyor. Uzmanlar tarafından özel sosyal aktiviteler düzenlenerek, günün büyük bir kısmını merkezde geçiren hastaların, keyifli ve kaliteli vakit geçirmeleri sağlanırken, hasta yakınlarının da yükü azaltılıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün ilgisini çeken alzaymır merkezi, örgüt tarafından hazırlanan yıllık raporda, verdiği sosyal hizmet ve etkinlikler bakımından örnek gösterildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, alzaymır merkezinden birçok hastanın faydalandığını, halen 102 hastanın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Son günlerde bu tür hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Kılca, "Hastalarımız burada rehabilite ediliyor, tedavi görüyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle kreşte olduğu gibi vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

"Hastalığın yavaşladığı ve gerilediği görüldü"

Kılca, alzaymır hastalığının arttığına işaret etti. DSÖ'nün yayımladığı rapora atıfta bulunan Kılca, şöyle konuştu: