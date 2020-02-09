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Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolları ayırdı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 09.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Konyaspor, Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolları ayırdı

İŞTE KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

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konyaspor aykut kocaman Spor Toto Süper Lig

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