Konyaspor'dan Galatasaray'a şok gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

90 dakikanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Konyaspor, Galatasaray maçının yer aldığı takım fotoğrafını ''23,73 Milyon Euro = 113,40 Milyon Euro'' notuyla paylaştı. Takımlar arasında piyasa değer farkına dikkat çekilirken paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.





