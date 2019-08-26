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Konyaspor'dan Galatasaray'a şok gönderme

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 26.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Konyaspor, Galatasaray deplasmanında 1 puanı 90+6 kaparken 90 dakikanın ardından sarı kırmızılı ekibe gönderme geldi.

Konyaspor'dan Galatasaray'a şok gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

90 dakikanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Konyaspor, Galatasaray maçının yer aldığı takım fotoğrafını ''23,73 Milyon Euro = 113,40 Milyon Euro'' notuyla paylaştı. Takımlar arasında piyasa değer farkına dikkat çekilirken paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig galatasaray konyaspor

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