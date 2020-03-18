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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 18.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla yapılan çabukluk hareketlerinin ardından 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlarla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Faruk Miya ile Marin Anicic katılmadı.

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