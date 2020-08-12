SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, kaleci İbrahim Sehic ve golcü futolcu Muhemmet Demir ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun da bugün Konya'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da iç ve dış transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeşil beyazlıların iç transferde sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Uğur Demirok ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Konyaspor, dış transferde ise bu sezon Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mukavelesi biten 31 yaşındaki Boşnak kaleci İbrahim Sehic ile anlaşma sağladı. Konyaspor forvet hattına da güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Yeşil beyazlıların teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda Medipol Başakşehir'in futbolcusu olan Muhammet Demir ile el sıkıştığı öğrenildi. 28 yaşındaki milli golcü geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile çıktığı 23 resmi maçta, 5 kez fileleri havalandırdı.

Her iki oyuncunun da bugün Konya'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Serkan Kırıntılı Beşiktaş'a gidecek mi? Konyaspor açıkladı...Serkan Kırıntılı Beşiktaş'a gidecek mi? Konyaspor açıkladı...
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!

Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!

Acun Ilıcalı'nın takımı dünya devlerini geçti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konyaspor'da ayrılık açıklandı

Konyaspor'da ayrılık açıklandı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

Konyaspor'da iki imza

Konyaspor'da Bülent Korkmaz açıklaması

Konyaspor'da Bülent Korkmaz açıklaması

Konyaspor, Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş iddialara yanıt verdi!

Serkan Kırıntılı Beşiktaş'a gidecek mi? Konyaspor açıkladı...

Bülent Korkmaz: Cesaretli oyun bizi ligde tuttu

'Cesaretli oyun bizi ligde tuttu'

Konyaspor, Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı

Konyaspor'da ayrılık açıklandı

Konyaspor'dan Trabzonspor'un penaltısına olay gönderme!

Olay yaratacak gönderme! "Gözünüze değil..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.