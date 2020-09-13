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Konyaspor İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 13.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Konyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı. Daha önce Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü takımlarının teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal ile resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Son olarak Çaykur Rizespor’da görev alan İsmail Kartal, Şubat 2020’de Rizespor’daki görevinden ayrılmıştı.

Konyaspor İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon başlamadan Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörünü buldu. İlk haftayı bay geçtiği için maç yapamayacak Konyaspor takımı, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildi resmen duyuruldu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.


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