Konyaspor İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon başlamadan Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörünü buldu. İlk haftayı bay geçtiği için maç yapamayacak Konyaspor takımı, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildi resmen duyuruldu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Fatih Terim'den transfer açıklaması! 'İstedik!'
Hocamın istediklerini uyguladım
Leipzig'den flaş Sörloth açıklaması
Garry Rodrigues transfer için kararını verdi
Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı
İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Özdemir'den yeni sezon mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum