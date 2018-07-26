Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Atiker Konyaspor'un Rıza Çalımbay'ın çok istediği İsmail Köybaşı için Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin gelen teklifi değerlendirmeye alacağı belirtilirken tecrübeli sol bekin tavrı bu transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan İsmail'in Konya'ya gitmeye soğuk baktığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi halinde Kanarya'nın izleyeceği yol da belli oldu.

YUSUF ACER İÇİN ALTINORDU'NUN KAPISI ÇALINACAK

Bu sezon genç oyuncu transferine oldukça önem veren Fenerbahçe'nin Altınordu'nun genç sol beki Yusuf Acer'i kadrosuna katacağı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 1. Lig'de İzmir ekibiyle çıktığı 31 maçta 3 asist üretti. (Habertürk)

