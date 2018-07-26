Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Atiker Konyaspor'un Rıza Çalımbay'ın çok istediği İsmail Köybaşı için Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin gelen teklifi değerlendirmeye alacağı belirtilirken tecrübeli sol bekin tavrı bu transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan İsmail'in Konya'ya gitmeye soğuk baktığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi halinde Kanarya'nın izleyeceği yol da belli oldu.
YUSUF ACER İÇİN ALTINORDU'NUN KAPISI ÇALINACAK
Bu sezon genç oyuncu transferine oldukça önem veren Fenerbahçe'nin Altınordu'nun genç sol beki Yusuf Acer'i kadrosuna katacağı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 1. Lig'de İzmir ekibiyle çıktığı 31 maçta 3 asist üretti. (Habertürk)
Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip
Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro
Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi
Atletico Madrid bombayı patlattı
Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor
Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum