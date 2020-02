Konyaspor, Kayserispor maçına odaklandı

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Korkmaz, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmişi unutarak bu hafta oynayacakları karşılaşmada değişimi yakalayacaklarını belirtti.

Futbolcuların özellikle Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında bu reaksiyonu göstereceğine inandığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir. Başta bu takımın teknik direktörü olarak bütün ekibimle beraber bunu yapacağız. Oyuncularım da sahada bunu uygulayacaklar. Her şeyimizi vereceğiz. Çünkü maçları kazanmanız için yürek lazım. Koşu, ikili mücadeleyi kazanma, kazanırken isyan etme arzuları da çok önemli. Bunu yaparsak her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. O değişikliği, değişimi bu hafta yapmamız lazım."