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Konyaspor, Kayserispor maçına odaklandı

KONYA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:39 | Son Güncelleme

Teknik direktör Bülent Korkmaz: "Tabii ki her takım kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz, Kayserispor da kazanmak istiyor. Yüksek mücadeleyi kim yaparsa, kim daha çok inanır ve kim daha çok isterse şans ondan yana olacak" - "Maçları kazanmanız için yürek lazım. Koşu, ikili mücadeleyi kazanma, kazanırken isyan etme arzuları da çok önemli. Bunu yaparsak her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. O değişikliği, değişimi bu hafta yapmamız lazım"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Korkmaz, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmişi unutarak bu hafta oynayacakları karşılaşmada değişimi yakalayacaklarını belirtti.

Futbolcuların özellikle Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında bu reaksiyonu göstereceğine inandığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir. Başta bu takımın teknik direktörü olarak bütün ekibimle beraber bunu yapacağız. Oyuncularım da sahada bunu uygulayacaklar. Her şeyimizi vereceğiz. Çünkü maçları kazanmanız için yürek lazım. Koşu, ikili mücadeleyi kazanma, kazanırken isyan etme arzuları da çok önemli. Bunu yaparsak her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. O değişikliği, değişimi bu hafta yapmamız lazım."

Zor bir süreçten geçtiklerinin farkında olduğunu anlatan Korkmaz, "Her maç zor. Ben maç maç bakıyorum. Şu anda Kasımpaşa maçını düşünecek durumda değilim. Zaten oyuncularım da öyledir. Bizim bütün odağımız bütün bakış açımız Kayserispor maçıdır. Taraftarlarımız da gelecektir. Onların büyük desteği ve bizlerin büyük mücadelemizle istediğimizi alacağız. Tabii ki her takım kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz, Kayserispor da kazanmak istiyor. O yüksek mücadeleyi kim yaparsa, kim daha çok inanır ve kim daha çok isterse şans ondan yana olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe maçının ardından taraftarda büyük bir kırılma olduğunun sorulması üzerine Korkmaz, taraftarın tepki göstermesinin doğal olduğunu ancak takım olarak değişimi yakalayacakları için bundan sonra öyle bir şeyle karşılaşmayacaklarına inandığını söyledi.

- Jonsson: "Rakiplerimize karşı iyi performans sergilemeliyiz"

Yeşil-beyazlı futbolcu Jens Jonsson ise teknik direktör değişimiyle ilgili iyi bir hoca grubuna sahip olduklarını belirtti.

Bülent Korkmaz ile sadece iki antrenman sonucunda Göztepe karşısına çıktıklarını aktaran Jonsson, "Tabii ki hocamızın verdiği taktikleri tam olarak uygulamak bu iki günde çok kolay olmuyor. Hocamızın verdiği taktikler iyi taktikler, bunu iyi bir şekilde benimsiyorum. Zamanla bu taktikleri daha çok özümseyip, başarılı olacağız." diye konuştu.

Jonsson iki yıl önce şimdiki durumdan daha zor bir sezon yaşadıklarını vurgulayarak, "O zaman bunun üstesinden gelmiştik. Bu sene daha şanslıyız. Tek yapmamız gereken asıl rakiplerimize karşı iyi bir performans sergilemek ve önümüzdeki süreci başarılı bir şekilde değerlendirmek. Eğer bunu uygularsak bu tehlikeli alandan uzaklaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk hareketleri ve taktik çalışmayla sona erdi.

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