Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Marin Anicic, Musa Çağıran, Alper Uludağ ve Serdar Gürler katılmadı.



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