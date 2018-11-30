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Köpeği montuyla saran vatandaş kamerada

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
İLGİNÇ HABERLER  | 30.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde duyarlı bir vatandaşın üşüyen sokak köpeğini montuyla ısıtmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kırklareli Belediye Başkanı Siyam Kesimoğlu ise, vatandaşı makamında ağırlamak için çağrıda bulundu.

Kırklareli il merkezinde kaydedilen görüntülerde üşüyen sokak köpeğini gören bir kişi önce köpeği muhafaza altına alacağı yere karton seriyor ardından da köpeği montu ile sararak ısıtmaya çalışıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu paylaşımında, “Dün gece Kırklareli’mde içimizi ısıtan bir an yaşandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda yüreği güzel bir insan, montu ile köpeği örterek ısınmasına yardımcı oldu. Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum” ifadesini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim ve yorum alan videoyu izleyenler sokak köpeğini montu ile saran kişinin bulunması için de girişim başlattı. (İHA)

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Kırklareli köpek soğuk hava

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