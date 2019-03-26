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Köpeği suni teneffüsle hayata döndürdü!

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YAŞAM  | 26.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Rize’nin Kendirli Beldesi’nde yaşayan Ömer Yılmaz’ın aniden fenalaşan köpeği kurtarma mücadelesi görenleri kendisine hayran bıraktırdı.

Köpeği suni teneffüsle hayata döndürdü!

Olay Rize Merkez’e bağlı Kendirli Beldesi’nde meydana geldi. Belde esnaflarından Yakup Gör köpeklere yemek verdiği sırada ağzı çok dolan köpek bir anda kenarda park etmiş aracın altına girdi. Köpeğin aracın altına kaçtığını fark eden Gör bir süre köpeğin çıkmasını bekledi. Köpeğin çıkmadığını fark eden Gör bu kez kendi eline aldığı süpürge ile çekerek imkanlarıyla köpeği aracın altından çıkarttı. Köpeğin hareketsiz olduğunu fark eden Gör tesadüfen oradan geçen Ömer Yılmaz’dan yardım talep etti.

Olay yerine gelen Yılmaz önce köpeğe ne olduğunu anlamaya çalıştı. Boğazında takılı kalan lokmayı çıkartmaya çalışan Yılmaz köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Köpeğin yüzünü yıkayan Yılmaz bu kez köpeğe suni teneffüs yapmaya başladı. Yılmaz’ın çabaları başarılı olunca köpek bir anda ayılarak kendine gelmeye başladı. Böylelikle Ömer Yılmaz belde de kahraman ilan edildi.

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"MUTLU OLMAMAK ELDE DEĞİL"

Yaptığı ilk yardımı aşama aşama anlatan Ömer Yılmaz, çabaları sonucunda hayvanın ayılmasından çok mutlu olduklarını dile getirerek “Yakup arkadaşımız burada hayvanları yedirirken içlerinden bir tanesinin boğazına salam tıkandı. Sonra bana seslendi müdahale ettik ona. Boğazında kalan salam parçasını çıkarttık. Şoka girdi hayvan, baygınlaştı, nabzı falan düştü. Suya soktum şoktan çıksın diye. Sonra da suni teneffüs yaptım ve hayvan yeniden canlandı. Bizde mutlu olduk. Mutlu olmamak elde değil sonuçta bir can kurtuldu. Bu insanda olabilirdi. İnsan olmuş hayvan olmuş hiçbir fark eden bir şey yok sonuçta can yani” dedi.
Videosunun sosyal medyada paylaşıldığını insanların kendisini arayıp tebrik etmesinden anladığını dile getiren Yılmaz “Benim hiç haberim yoktu bir iki saat sonra birkaç arkadaş aradı beni. Bende sonradan baktım böyle bir şey varmış. Sıkıntı yok dedim” ifadelerini kullandı.

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"BEN HAYRANIM BU ADAMA"

Kendirli’de yaşayan Fazlı Serdar ise arkadaşları ile gurur duyduklarını dile getirerek Ömer Yılmaz’ın sayesinde bir çok insansın hayvanları sevdiğini sözlerine ekledi. Serdar “Ben hayranım bu adama. Yıllarca esnaflık yaptı, yıllarca Kendirli halkına hizmet verdi. 4-5 yıldır her gün en az 50 liralık salam, sucuk yedirir hayvanlara. Bakıyorum marketten alıyor, hayvanlara veriyor. Hayvanlar Ömer’i gördükleri zaman peşine takılıyorlar. Çok hoşuma gitti. Ömer’in sayesinde bazı insanlar da hayvanları sevmeye başladı” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
rize köpek suni teneffüs

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