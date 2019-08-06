Mynet Trend

Köpeğin 'yürüyüş inadı' milyonları güldürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 06.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

ABD’de yürümek istemeyen bir köpek, sırt üstü kaldırıma yattı. Sahibinin, köpeğin başında çaresizce beklediği o anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Video, sosyal medyada 3 milyon 400 bin kişi tarafından izlendi.

Olay, ABD’nin New York şehrinde meydana geldi.

Yürümek istemeyen bir köpek, sırt üstü kaldırıma yatarak, bacaklarını havaya dikti. Steph Haberman ismindeki sosyal medya kullanıcısının kaydettiği görüntülerde, köpeğin boylu boyunca kaldırımda sırt üstü yattığı, tasmasını tutan sahibinin ise gülerek “Hadi ama” dediği ve yerde yatan köpeğin patisini tuttuğu görüldü.

3 MİLYON 400 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, 3 milyon 400 bin kullanıcı tarafından izlendi. Kullanıcılardan bazıları ‘Köpeğin nasıl hissettiğini anlayabiliyorum’ yorumunda bulunurken; bazıları ise ‘Şimdi sahibi onu taşımalı’ yorumunu yaptı.

(DHA)

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
İlginç görüntü! Sosyal medyada paylaşıldıİlginç görüntü! Sosyal medyada paylaşıldı
Dehşet saçtılar! Kuaför ve sürücü...Dehşet saçtılar! Kuaför ve sürücü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd köpek sosyla medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Kral, resmi olarak metresini ilan etti!

Kral, resmi olarak metresini ilan etti!

Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Bomba iddia! Prens Selman dünyaca ünlü o isimle aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Prens Selman dünyaca ünlü o isimle aşk mı yaşıyor?

Her yıl tarlaya traktörle 'Ömer' yazıyor

Her yıl tarlaya traktörle 'Ömer' yazıyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sultangazi'de şoke eden olay!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koçların kavgası kamerada

İlginç görüntü! Sosyal medyada paylaşıldı

İngiltere'de kuyumcu soyguncularına böyle direndiler

Dehşet saçtılar! Kuaför ve sürücü...

Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

Sekizinci katta ölümle burun buruna

İngiltere'de inanılmaz kaza! 11 lüks araca çarptı

Yarışın sonu kötü bitti! İşte o an

İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcuların tartışması kamerada

Ortalık karıştı! Taksiye binip, otobüsü yakaladı

Adana'da yolda bebekleriyle yürüyen çift büyük şok yaşadı

Bebekli çift büyük şok yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.