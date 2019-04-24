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Köpeğini motosiklete bağlayıp sürükledi! Tepki görünce 'O benim aşkım' dedi

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YAŞAM  | 24.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Halil S.'nin motosikletin arkasına bağladığı pitbull cinsi yavru köpeğin zaman zaman yerde sürüklemesi, görenlerin tepkisini çekti. Vatandaşların durdurduğu Halil S., "O benim aşkım" diyerek kendisini savundu. Vicdansız sürücünün sürüklediği köpek ise kanlar içinde kaldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Halil S., iddiaya göre, pitbull cinsi yavru köpeğini motosikletin arkasına iple bağladı. Hareket halindeki motosiklete yetişemeyince zaman zaman yerde sürüklenen köpeği gören çevredeki vatandaşlar, öfkelendi. Halil S.'nin önüne geçip motosikleti durdurmasını sağlayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"O BENİM CANIM, AŞKIM"

Tepkili vatandaşları sakinleşmeye çalışan Halil S., "Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar, "Bu nasıl aşk. Yaptıklarını görmüyor musun? Hayvanın her yerinden kan fışkırıyor. Yazık değil mi" diyerek, köpeği motosiklet sürücüsünün elinden aldı.

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KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ

Halil S. ise tepkiler üzerine köpeği bırakıp, motosikletiyle uzaklaştı. Çevredeki duyarlı kişilerin, köpeği sahiplendiği ve veterinere götürdüğü öğrenildi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEPKİ2

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA / İHA)

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Denizli köpeğe şiddet hayvana siddet
 

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abi bunlara idam verin hayvana bu kadar eziyet eden insana nasıl eziyet etmesin atın bu y,, içeri
Aynısını o şahısa uygulamak lazım..
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