Köpeğini motosiklete bağlayıp sürükledi! Tepki görünce 'O benim aşkım' dedi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Halil S., iddiaya göre, pitbull cinsi yavru köpeğini motosikletin arkasına iple bağladı. Hareket halindeki motosiklete yetişemeyince zaman zaman yerde sürüklenen köpeği gören çevredeki vatandaşlar, öfkelendi. Halil S.'nin önüne geçip motosikleti durdurmasını sağlayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"O BENİM CANIM, AŞKIM"

Tepkili vatandaşları sakinleşmeye çalışan Halil S., "Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar, "Bu nasıl aşk. Yaptıklarını görmüyor musun? Hayvanın her yerinden kan fışkırıyor. Yazık değil mi" diyerek, köpeği motosiklet sürücüsünün elinden aldı.

KÖPEĞİ BIRAKIP GİTTİ

Halil S. ise tepkiler üzerine köpeği bırakıp, motosikletiyle uzaklaştı. Çevredeki duyarlı kişilerin, köpeği sahiplendiği ve veterinere götürdüğü öğrenildi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA / İHA)

