Köpeğinizin size nasıl “Seni Seviyorum” dediğini biliyor musunuz?

Kuyruk salladığında onların oyuna, ilgiye, sevgiye açık olduklarını anlayabiliyoruz ya da ısrarcı şekilde gözlerinizin içine bakması sizden ilgi beklediği anlamına geliyor. İnsan ve köpek arasındaki yakın ilişki her zaman bilimsel araştırmaların konusu olagelmiştir. Bu araştırmalar gösteriyor ki köpekler de tıpkı insanlar gibi duygularını ifade eden bir beyin yapısına sahip ve sizi sevdiklerini göstermek için çeşitli yollara başvuruyorlar. Sizin için köpeğinizin size nasıl “seni seviyorum” dediğini derledik. İşte sonuçlar... Gözlerinizin içine kesintisiz, dik dik bakıyorsa. Köpeklerin seni seviyorum deme yollarından biri gözlerinizin içine içine bakmak. Köpekler bunu yaparak sahipleriyle sıkı bağlar oluşturuyorlar. Nasıl ki insanlar sevdikleri kişinin gözlerine bakmayı bir sevgi ifadesi olarak yapıyorsa aynısı köpekler için de geçerli. Bu özelliği köpeklerin insanlardan aldığı düşünülüyor, zaman içerisinde insanları gözlemleyerek böyle bir ifade biçimi geliştirmiş olabilirler. Yani köpeğiniz gözlerini üzerinizden ayırmıyorsa sizi seviyor demektir.

Oyuncaklarını sizinle paylaşıyorsa. Eğer köpeğiniz favori oyuncağını size getiriyorsa, köpeğinizin size olan sevgisinin çok güçlü ve koşulsuz olduğundan emin olabilirsiniz. Köpekler oyuncaklarını, kemiklerini ve diğer çiğneme eşyalarını aşırı sahiplenen hayvanlardır ve normalde bu eşyalarını başkalarından sakınırlar, onları korurlar. Bu sebeple eğer köpeğiniz oyuncaklarını size getiriyor, hatta almanız için size doğru itiyorsa bu size güvendiği, kendisini sizin yanınızda rahat hissettiği anlamına gelir. Siz esnediğinizde o da esniyorsa. Son araştırmalar gösterdi ki tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de esneme bulaşıcı bir özelliğe sahip ve sahipleri esnediğinde, onunla arasında güçlü bir bağ olan köpekler de esniyor. Bu köpek ile sahibi arasında bir empati bağının geliştiğini ortaya koyuyor. Yani köpeğinizin sizi sevip sevmediğini anlamak için yanında esnemeyi deneyebilirsiniz. Sizinle birlikte uyuyorsa. Köpeğinizin sizin yatağınızda uyuması onun size sadık olduğunun bir göstergesi. Yapılan araştırmalar köpekle birlikte uyumanın bazı insanları rahatlattığını ve uyku verimini arttırdığını ortaya koydu. Mırıldayan bir kediyle veya size sarılan bir köpekle uyumak hem daha verimli hem de daha huzurlu uyumanızı sağlıyor. Bunun yanında köpeğinizin sizi sevdiğinden de emin oluyorsunuz.

Kuyruğunu sallıyorsa. Kuyruk sallamak köpeklerin bizimle konuşmak için kullandığı çok özel bir dil. Köpeklerin sizi gördüğünde kuyruk sallaması onlarca farklı anlama gelebilir. Ancak bunlardan en önemlisi köpeğinizin size etkileşime açık olduğunu ve sizinle arasında sıkı bir bağ olduğunu anlatmak istemesidir. Kaşlarını kaldırıp dilini dışarı çıkarıyorsa. Araştırmalar, köpeklerin, insanlar onlara bakarken çok sayıda mimik yaptığını gösteriyor. Bunlardan en belirgin olanı ve köpeğinizin size “seni seviyorum” dediği mimiklerden biri kaşlarını kaldırıp gözlerini iyice açarak dilini dışarı çıkarmasıdır. Bu hareketi hemen hatırladınız değil mi? Size sarılıyorsa. Köpekler, insanların kendisine sarılmasını seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Bu konuda zıt görüşler olsa da bilim insanlarının çoğu köpeklerin bunu sevdiğini düşünüyor. Sarılmak köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirirken köpeğin duygularını ifade edebilmesinin de bir yolu. Sahibine duygusal olarak bağlı köpekler onlara sarılarak kendilerini daha rahat ve güvende hissediyor. Size yaslanıyor, üzerinize yatıyorsa. Köpekler son derece sosyal hayvanlar ve yakın oldukları insanlarla yakın ilişkiler kurmak istiyorlar. Eğer köpeğinizi sizi seviyor ve size güveniyorsa; fiziksel ve duygusal destek aradığında size

yaslanmak isteyecektir. Başka bir deyişle köpekler size yasalanır çünkü sizi kendisinin koruyucusu ve rahatlatıcısı olarak görür.

Kafasına dokunmanıza izin veriyorsa. Köpeğinizin sizi sevdiğini ve size sadık olduğunu gösteren bir başka işaret ise kafasına dokunmanıza izin vermesidir. Bu anlarda gözlerini kapar ve anın keyfini çıkarır. Genellikle köpekler kafalarına dokunulmasını, vurulmasını, vs. sevmezler hatta bunu bir tehdit olarak algılayabilirler. Ancak sizi seviyorlarsa, siz onun için özel biriyseniz bunu yapmanıza izin verirler. Gidişinizi sessiz bir şekilde izliyorsa. Eğer köpeğiniz siz giderken sakinse ve gün boyu sabırla sizi bekliyorsa, bu köpeğinizin size güvendiğinin ve geri döneceğinizden emin olduğunun bir göstergesidir. Ancak köpeğiniz siz giderken endişeliyse, gerginse, havlıyor ve eşyaları tırmalayıp çiğniyorsa bu ayrılık onun için stresli oluyor demektir. Böyle bir durumda aranızdaki güveni arttırmanız gerekebilir. Eve döndüğünüzde çılgına dönüyorsa. Akşam eve döndüğünüzde köpeğiniz adeta çıldırıyor mu? Bu hareketi size olan sevgisini ifade etmesinin en belirgin yolu. Araştırmalar gösteriyor ki köpeklerin sevdikleri sahipleriyle buluşması onlar üzerinde çok olumlu etkilere sahip, oksitosin seviyeleri inanılmaz derecede artarken stres hormonu olan kortizol seviyeleri hızla düşüyor. Yani sahiplerinin eve dönmesi köpekleri mutlu ve güvende hissettiriyor.

Poposunu havaya kaldırıyorsa. Köpeğiniz sizinle birlikteyken popo tarafını havaya kaldırıyorsa bu mutlu olduğunun ve oyun oynamaya hazır olduğunun bir işareti. Köpeklerin sizi sevdiğini göstermesinin en belirgin vücut dili hareketlerinden biri bu. Hele bir de kuyruğunu sallamaya başladıysa tamamdır. Patilerini size doğru uzatıyorsa. Köpeğiniz bazen sırt üstü uzanıp patilerini size doğru uzatıyor mu? Karın bölgesini tamamen açıkta ve savunmasız bırakan bu hareket aslında onların size ne kadar güvendiğinin ve sizi ne kadar çok sevdiklerinin bir göstergesi. Nasıl ki insanlar vücutlarını ilgileri olan kişilere doğru yöneltiyorsa köpekler de bu hareketle aynısını yapıyor, yani size olan ilgilerini ifade ediyorlar. Eşyalarınızı çalıyorsa. Bu her ne kadar sinir bozucu olsa da aslında köpekler bunu sizi sinir etmek için yapmıyorlar. Köpekler dünyayı koku duyularıyla algılayan hayvanlar sizin eşyalarınızı çalarak aslında sizin kokunuzu yanlarında hissetmek istiyorlar. Bu size olan bağlılıklarını ve sevgilerini anlamanın en basit yollarından biri. Hasta olduğunuzda başucunuzdan ayrılmıyorsa. Köpekler son derece sosyal hayvanlar, beraber yaşadıkları insanları sahiplenme gibi bariz bir içgüdüleri var. Kurtlar, sevdikleri diğer kurtların yaralarını iyileştirmek için yalarlar, bu içgüdünün aynısı köpeklerde de mevcut. Köpekler de sevdikleri insanı sahipleniyor ve hasta olduklarında onları iyileştirebilme güdüsüyle yanlarından ayrılmıyor. Yani hasta olduğunuzda yanınızda durarak hem size göz kulak oluyorlar hem de sizi ne kadar çok sevdiklerini gösteriyorlar.