Köpek eş anlamlısı nedir? Köpek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Anlamdaş kelimelerden bir tanesi de köpek kelimesidir. Köpek eş anlamlısı olan kelime cümle içinde köpek kelimesi yerine kullanılabilir. Köpeğin yerine kullanılabilen anlamdaş kelime cümlenin anlamını değiştirmez ya da bozmaz.

Köpek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Köpekgillerden memeli bir hayvan olan köpek kelimesi Türkçe kökenlidir. Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlamı bulunan köpeğin ilk anlamı "köpekgillerden hem boy hem de cins bakımından oldukça fazla cinsi bulunan sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için de beslenen memeli bir hayvan türü" olarak açıklanmıştır. Bir diğer anlam da aşağılık niyetleri olan ve davranış bakımından kötü olan kimseler için bir sövgü sözüdür.

Köpek kelimesinin eş anlamı olan kelime "it" kelimesidir. Aynı zamanda halk ağzına kullanılan "kapik" kelimesi de köpeğin eş anlamlısıdır. Köpek kelimesinin eş anlamı olan bu iki kelime cümle içerisinde köpek yerine kullanılabilir.

Köpeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birçok kelimenin farklı eş anlamları bulunabilir. Köpek kelimesiyle aynı anlamı ifade eden it ve kapik kelimesi yazılış ve okunuş bakımından farklılık gösterir. Cümle için köpek yerine kullanılabilen bu kelimeler cümlenin anlamını değiştirmez. Köpeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

Köye gelen kapikler peşimizi bir türlü bırakmıyor.

Her akşam sokaklarda it sürülerinin dolaştığını görüyorum.



