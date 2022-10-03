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Kahraman eş anlamlısı nedir? Kahraman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

03.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farsça eski dönemlerde edebî dil olarak kabul gördüğü için çevresindeki toplulukların dillerini etkilemiştir. Türkçe de Farsçayla en çok etkileşime giren dillerden birisidir. Bu etkileşimler neticesinde Farsçadan Türkçeye pek çok kelime geçmiştir. Kahraman kelimesi de Farsçadan dilimize geçen alıntı bir kelimedir. Aynı zamanda kahraman kelimesinin eş anlamlıları mevcuttur.

Kahraman eş anlamlısı nedir? Kahraman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede hem isim hem de sıfat olarak kullanılan kahraman kelimesi Farsça kökenlidir. Kahraman kelimesi Farsçada özel isim olarak kullanılan bir kelimedir. Farsçada kahraman, "İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın, Qahtarasp tarafından mahrum edilen oğlu" anlamında kullanılır.

Türkçede ise kahraman kelimesi genellikle çoğu kişinin yapmaya cesaret edemediği eylemleri yaparak bir başkasına yardımcı olanlar için kullanılan bir sıfattır. Zaman zaman erkek ismi olarak da kullanıldığı görülmekle birlikte bir olayda önemli yeri olan kişi anlamında da kullanılır. Aynı zamanda bir edebiyat terimi olan kahraman, roman, hikâye gibi edebiyat türlerindeki ana kişiyi temsil eder.

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Kahraman eş anlamlısı nedir?

Kahraman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük için üç farklı kelime sıralanabilir. Kahraman kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Er
  • Yiğit
  • Alp

Kahramanın eş anlamlısı olan alp, yiğit ve er kelimeleri günümüzde genellikle erkekler için kullanılan bir sıfat ya da özel isimdir.

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Kahramanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kahraman kelimesinin eş anlamlıları ile kurulabilecek cümlelere örnek en çok atasözleri ve deyimlerde rastlanır. Atasözleri ve deyimlerin yanı sıra bazı metinlerde er ve yiğit kelimelerine de rastlanabilir:

  • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
  • Ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi.
  • Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.
  • Yiğit yarasına yiğit katlanır
  • Aba altında er yatar.
  • Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
  • Onbaşı rütbesinin bir alt rütbesi er rütbesidir.
  • Erlerimiz savaş alanında vatanımızı savunuyorlar.
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