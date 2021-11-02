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Sevimli dostunuzu mutlu edin! Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan ödül kurabiyesi tarifleri

02.11.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpekler için mamalardan daha heyecan verici bir şey varsa, o da ödül kurabiyeleri. Köpeğinizi, eğitim sırasında veya söz dinlediğinde vereceğiniz birkaç tane ödül mamasıyla mutlu etmeniz çok kolay. Peki bu mamaları evde yapmaya ne dersiniz? Ayrıca ev yapımı ödül mamaları patili dostlarınızın sağlığı için oldukça faydalı nitelikte. İşte detaylar...

Sevimli dostunuzu mutlu edin! Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan ödül kurabiyesi tarifleri

Ödül mamalarının patili dostlarınız için yeri çok ayrı. Sadece birkaç malzemeyle harmanlayıp şekillendireceğiniz ödül kurabiyelerini sevimli dostunuzun belirli zamanlarda yemesi için hazırlayabilirsiniz. Evcil dostunuzla beraber yapacağınız eğitici aktiviteleri ödül mamalarını dahil ederek eğlenceli bir hâle getirmeye ne dersiniz? İşte o özel tarifler...

YER FISTIKLI KÖPEK ÖDÜL KURABİYESİ

MALZEMELER

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 su bardağı kepekli un ya da tam buğday unu

  • 1.5 tatlı kaşığı silme kabartma tozu

  • Su bardağının dörtte biri kadar yer fıstığı ezmesi

  • Su bardağının dörtte biri kadar bal

  • 2 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Yapışmaması için hamuru açacağınız alana un serpin.

  • Hamuru merdane ile açtıktan sonra kurabiye kalıplarıyla kesin.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurları dizin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

  • Fırından çıkardığınız kurabiyeler ılıdıktan sonra köpeğinize verebilirsiniz.

MUZLU YULAFLI KÖPEK ÖDÜL KURABİYESİ

MALZEMELER

  • 1 adet muz

  • 1 adet yumurta

  • 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı yulaf unu

  • 1 su bardağı yulaf unu

  • Yarım su bardağı yulaf

HAZIRLANIŞI

  • Bir kapta muzu doğrayıp iyice ezin.

  • Kabın içerisine yumurta ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.

  • Karışıma yulaf ve unları ekleyip yoğurun.

  • Yoğurma işleminden sonra hafif ıslak bir hamur elde etmiş olacaksınız.

  • Tezgaha un serpin ve merdaneyle hamuru yaymaya başlayın.

  • Açtığınız hamura istediğiniz şekli verin.

  • Kurabiye hamurunu önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

HAVUÇLU KÖPEK KURABİYESİ

MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı keten tohumu (Öğütülmüş)

  • 2 su bardağı un

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 adet havuç

  • 1 adet yumurta

  • 1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

  • 2 havuçtan bir tanesini rendeleyip diğerini haşlayın.

  • Derin bir kabın içerisine unun yarısını ekleyin.

  • Geri kalan unu hamurun kıvamına göre azar azar ilave edin.

  • Sarımsağı ezdikten sonra keten tohumu, yumurta ve zeytinyağını karışıma aktarın.

  • Haşlayıp ezdiğiniz ve rendelediğiniz havuçları diğer malzemelerin içine ekleyerek yoğurun.

  • Kıvam alan hamuru unlanan zeminde açın.

  • Şekil verilen kurabiyeleri önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.
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