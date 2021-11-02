Sevimli dostunuzu mutlu edin! Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan ödül kurabiyesi tarifleri

Ödül mamalarının patili dostlarınız için yeri çok ayrı. Sadece birkaç malzemeyle harmanlayıp şekillendireceğiniz ödül kurabiyelerini sevimli dostunuzun belirli zamanlarda yemesi için hazırlayabilirsiniz. Evcil dostunuzla beraber yapacağınız eğitici aktiviteleri ödül mamalarını dahil ederek eğlenceli bir hâle getirmeye ne dersiniz? İşte o özel tarifler...

YER FISTIKLI KÖPEK ÖDÜL KURABİYESİ

MALZEMELER

2 yumurta

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı kepekli un ya da tam buğday unu

1.5 tatlı kaşığı silme kabartma tozu

Su bardağının dörtte biri kadar yer fıstığı ezmesi

Su bardağının dörtte biri kadar bal

2 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yapışmaması için hamuru açacağınız alana un serpin.

Hamuru merdane ile açtıktan sonra kurabiye kalıplarıyla kesin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyeler ılıdıktan sonra köpeğinize verebilirsiniz.

MUZLU YULAFLI KÖPEK ÖDÜL KURABİYESİ

MALZEMELER

1 adet muz

1 adet yumurta

1-2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı yulaf unu

1 su bardağı yulaf unu

Yarım su bardağı yulaf

HAZIRLANIŞI

Bir kapta muzu doğrayıp iyice ezin.

Kabın içerisine yumurta ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.

Karışıma yulaf ve unları ekleyip yoğurun.

Yoğurma işleminden sonra hafif ıslak bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Tezgaha un serpin ve merdaneyle hamuru yaymaya başlayın.

Açtığınız hamura istediğiniz şekli verin.

Kurabiye hamurunu önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

HAVUÇLU KÖPEK KURABİYESİ

MALZEMELER

1 çorba kaşığı keten tohumu (Öğütülmüş)

2 su bardağı un

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet havuç

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI