Sevimli dostunuzu mutlu edin! Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde hazırlanan ödül kurabiyesi tarifleri

Ödül mamalarının patili dostlarınız için yeri çok ayrı. Sadece birkaç malzemeyle harmanlayıp şekillendireceğiniz ödül kurabiyelerini sevimli dostunuzun belirli zamanlarda yemesi için hazırlayabilirsiniz. Evcil dostunuzla beraber yapacağınız eğitici aktiviteleri ödül mamalarını dahil ederek eğlenceli bir hâle getirmeye ne dersiniz? İşte o özel tarifler...
MALZEMELER
2 yumurta
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı kepekli un ya da tam buğday unu
1.5 tatlı kaşığı silme kabartma tozu
Su bardağının dörtte biri kadar yer fıstığı ezmesi
Su bardağının dörtte biri kadar bal
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Yapışmaması için hamuru açacağınız alana un serpin.
Hamuru merdane ile açtıktan sonra kurabiye kalıplarıyla kesin.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurları dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
MALZEMELER
1 adet muz
1 adet yumurta
1-2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı yulaf unu
1 su bardağı yulaf unu
HAZIRLANIŞI
Bir kapta muzu doğrayıp iyice ezin.
Kabın içerisine yumurta ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.
Karışıma yulaf ve unları ekleyip yoğurun.
Yoğurma işleminden sonra hafif ıslak bir hamur elde etmiş olacaksınız.
Tezgaha un serpin ve merdaneyle hamuru yaymaya başlayın.
Açtığınız hamura istediğiniz şekli verin.
MALZEMELER
1 çorba kaşığı keten tohumu (Öğütülmüş)
2 su bardağı un
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet havuç
1 adet yumurta
HAZIRLANIŞI
2 havuçtan bir tanesini rendeleyip diğerini haşlayın.
Derin bir kabın içerisine unun yarısını ekleyin.
Geri kalan unu hamurun kıvamına göre azar azar ilave edin.
Sarımsağı ezdikten sonra keten tohumu, yumurta ve zeytinyağını karışıma aktarın.
Haşlayıp ezdiğiniz ve rendelediğiniz havuçları diğer malzemelerin içine ekleyerek yoğurun.
Kıvam alan hamuru unlanan zeminde açın.
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