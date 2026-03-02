Köpekler saldırdı: Cebindeki telefon hayatını kurtardı!

Telefonunuzun pantolon cebinizde patlaması kulağa korkutucu geliyor ancak bu durum bir adamın hayatını kurtardı. Brezilya'nın Paraná eyaletinde yaşayan Reinaldo adlı bir adam, işe giderken iki köpek tarafından saldırıya uğradı. Adam, büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

20 GÜN ÖNCE ALDIĞI TELEFON HAYATINI KURTARDI

Otomobil tamircisi olan Reinaldo, bu ayın başlarında iş yerine yürürken iki büyük köpek tarafından yolu kesildi.

Olayla ilgili konuşan Reinaldo, “Bir tanesi boğazıma saldırdı. Vurdum ama sonra bacağımı ısırmaya çalıştı, ancak cebimdeki telefonu yakaladı ve pil patladı. Telefonun patlaması tehlikeliydi ama beni kurtardı. Çok tuhaftı, bu telefon sadece 20 günlüktü ama hayatımı kurtardı.” dedi.

Telefonun patlaması genç tamircinin şortunu yakıp bacağında yanıklara neden olurken, saldırgan köpekler patlamadan korkarak uzaklaştı.