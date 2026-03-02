Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Köpekler saldırdı: Cebindeki telefon hayatını kurtardı!

Brezilyalı bir adam işe gitmek için yürürken iki büyük köpeğin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam, henüz 20 gün önce satın almış olduğu cebindeki telefonunun patlaması sayesinde hayatta kalmayı başardı.

Köpekler saldırdı: Cebindeki telefon hayatını kurtardı!

Telefonunuzun pantolon cebinizde patlaması kulağa korkutucu geliyor ancak bu durum bir adamın hayatını kurtardı. Brezilya'nın Paraná eyaletinde yaşayan Reinaldo adlı bir adam, işe giderken iki köpek tarafından saldırıya uğradı. Adam, büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

20 GÜN ÖNCE ALDIĞI TELEFON HAYATINI KURTARDI

Otomobil tamircisi olan Reinaldo, bu ayın başlarında iş yerine yürürken iki büyük köpek tarafından yolu kesildi.

Köpekler saldırdı: Cebindeki telefon hayatını kurtardı! 1

Olayla ilgili konuşan Reinaldo, “Bir tanesi boğazıma saldırdı. Vurdum ama sonra bacağımı ısırmaya çalıştı, ancak cebimdeki telefonu yakaladı ve pil patladı. Telefonun patlaması tehlikeliydi ama beni kurtardı. Çok tuhaftı, bu telefon sadece 20 günlüktü ama hayatımı kurtardı.” dedi.

Telefonun patlaması genç tamircinin şortunu yakıp bacağında yanıklara neden olurken, saldırgan köpekler patlamadan korkarak uzaklaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 aylık bebeğini ezdi! Kabus gibi gece10 aylık bebeğini ezdi! Kabus gibi gece
1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek!1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.