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Köpekten insanlara trafik ışığı dersi

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Maltepe’de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi. İnsanlar kırmızı ışığa aldırmadan geçerken köpek ise bekledi, yeşil ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Sokak köpeğinin insanlara trafik dersi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi

Maltepe’de yaşanan olayda, insanlar kendilerine kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği ise kırmızı ışık sönene kadar yolun karşısına geçmedi. Köpek, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti. Köpek bu hareketiyle kırmızı ışığa aldırmayan insanlara adeta trafik dersi verdi.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde insanlar yayalara kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçiyor, köpek ise bekliyor. Yeşil ışığın yanmasıyla beraber köpek yolun karşısına geçiyor.

sa

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek maltepe ışık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok enteresan bir olay oluyor böyle durumla karşılaşmak bakıyorsunuz köpekler yaya geçidinde kırmızı ışıkta bekliyorlar ama insanlar kırmızı ışıkta geçiyorlar dumura uğruyorsunuz böyle bir olay başınıza geldi mi nasıl davranacağınızı şaşırıyorsunuz ha hemde köpekler bildiğim kadarıyla da renk körü desek yeridir ama hayvanlar yinede nasılsa ışığa uyuyor ne var bunda demeyin böyle bir olaya denk geldiğinizde şunu düşünüyorsunuz hayvan kim diye siz isteseniz de istemeseniz de aklınızdan bu soru geçiyor
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