Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kopenhag Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik yarışına devaö eden sarı - kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderinin belirleneceği maça çıkacak. Kopenhag Galatasaray maçının tarihi yaklaşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri rakip sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte Kopenhag Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi...

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Galatasaray maçı 12 Aralık 2023 Salı akşamı saat 23.00'de başlayacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı’nın Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Kopenhag ile Parken Stadı’nda oynayacağı maç öncesi medya programı belli oldu.

Ekibimiz, son antrenmanını 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı TSİ 20.30’da Parken Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Rakibimiz Kopenhag’ın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek idmanı TSİ 16.00’da, basın toplantısı TSİ 17.15’te Parken Stadı’nda olacak."





