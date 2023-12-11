Kopenhag Galatasaray maçı öncesi kılıçlar çekildi! Rakibimizin hocasından Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''

Galatasaray, yarın Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Kopenhag maçı kadrosu da açıklandı. Sarı kırmızılıları 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka sonucunda Bayern Münih'in ardından gruptan çıkacak son takım belli olacak.

DAVINSON SANCHEZ VE HAKIM ZIYECH KADRODA

Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, Kopenhag maçı kadrosunda yer aldı.

SORU: "SİZCE OKAN BURUK'UN BAYERN MAÇI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ SAYGISIZLIK MIYDI?"

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup: "Bence Galatasaray teknik direktörü, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum."

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÖZLER HER İKİ TAKIMA KARŞI DA SAYGISIZCA GÖRÜNÜYOR"

Buruk'un bu sözlerine Danimarka takımının orta saha oyuncusu Rasmus Falk tepki göstermişti. Kopenhag'ın Danimarka Ligi'nde Aarhus GF'ye 2-1 yenildiği maç sonrası konuşan Falk "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi." diye konuşmuştu.





