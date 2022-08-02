Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!

Kopenhag Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı bugün gerçekleşen kura çekiminin ardından merak konusu oldu. Futbolseverler "Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi ve detaylar haberimizde...
Trabzonspor ilk maçını deplasmanda oynayacak. Play - off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanşlar ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.
Karşılaşmanın günü ve saati ise henüz netleşmedi.
Trabzonspor Kopenhag maçının EXXEN'de yayınlanması bekleniyor.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.
Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
- Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)• - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
- Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ••Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)
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