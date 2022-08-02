Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!

Kopenhag Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı bugün gerçekleşen kura çekiminin ardından merak konusu oldu. Futbolseverler "Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi ve detaylar haberimizde...

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ilk maçını deplasmanda oynayacak. Play - off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanşlar ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

Karşılaşmanın günü ve saati ise henüz netleşmedi.

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kopenhag maçının EXXEN'de yayınlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ KOPENHAG OLDU

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

- Şampiyonlar yolu

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Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

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Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

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Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)• - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

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Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

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- Lig yolu

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Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ••Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

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Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

