Kopenhag yakınlarında tren faciası: Çok sayıda yaralı var

Danimarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarında korkutan bir tren kazası meydana geldi. Hillerod ile Kagerup kasabalarını bağlayan hat üzerinde iki yerel trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Yerel yetkililer, iki trenin henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştığını açıkladı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

17 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Trenlerde mahsur kalan yolcu olmadığı, tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.