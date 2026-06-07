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Peri Bacaları'nın ikizi! Gören ABD'de sanıyor: 'Kırmızı Periler Diyarı'

Erzurum'un Narman ilçesindeki ve "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen peri bacaları, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. ABD'deki Büyük Kanyon'u andıran kızıl vadiler, eşsiz manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakırken fotoğraf tutkunlarının da gözdesi haline geldi.

Peri Bacaları'nın ikizi! Gören ABD'de sanıyor: 'Kırmızı Periler Diyarı'

Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

ABD'deki Büyük Kanyon ile benzerlik gösteren 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor.

Peri Bacaları nın ikizi! Gören ABD de sanıyor: Kırmızı Periler Diyarı 1

KIZIL VADİLERİ FOTOĞRAF YAĞMURUNA TUTTULAR

Yurt içi ve dışından gelen misafirler ile yeni evlenen çiftler, halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak bilinen peri bacalarını gezip kızıl vadiler arasında fotoğraf çekiliyor.

Nevşehir'den gelen Betül Kıvrışık, peri bacalarını çok beğendiğini söyledi.

Peri Bacaları nın ikizi! Gören ABD de sanıyor: Kırmızı Periler Diyarı 2

"KÜÇÜK SANIYORDUM AMA ÇOK BÜYÜK"

Kıvrışık, turizm açısından bölgenin önemli olduğunu belirterek, "Erzurum'daki peri bacalarını çok merak ediyordum. Burası Nevşehir'dekinden çok daha farklı, gezip görülmeye değer. Çok güzel, küçük sanıyordum ama çok büyük bir alan, görülmesini tavsiye ederim." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'dan gelen Sefala Muabbet de bölgenin kızıllığının kartpostallık manzaralar oluşturduğunu belirtti.

Muabbet "Erzurum çok güzel, her yer kırmızı. Nevşehir'deki beyaz ama burası çok farklı, gezilmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Peri Bacaları nın ikizi! Gören ABD de sanıyor: Kırmızı Periler Diyarı 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Peri bacaları abd kırmızı
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