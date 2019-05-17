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Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 17.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk" açıklamasını yaptı. Ayrıca Muş, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanlığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ceza

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