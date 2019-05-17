Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
KAYNAK:AA
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