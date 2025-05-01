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Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti! Telefonundan ekran görüntüsüyle duyurdu: "Yarın hep beraber buluşuyoruz"

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Youtube'da "Röportaj Adam" adıyla bilinen Mahsun Karaca, bugün İstanbul'da köprüde intihar girişiminde bulunan bir genci ikna etmeye çalışırken görüntülendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Karaca olayla ilgili bilgi verip gelişmeyi duyurdu.

İstanbul'da bugün bir genç köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Gencin başında toplanan vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için ikna çabalarına girişti.

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"RÖPORTAJ ADAM" DA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İkna etmeye çalışanlardan biri de sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca'ydı. Yoldan arabayla geçen biri Karaca'yı gençle konuşurken görüntülerken "Mahsun abi, tut adamı" diye bağırdı.

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TELEFONA "KÖPRÜDE İNTİHAR EDEN ADAM" DİYE KAYDETTİ

Sevindiren gelişmeyi Karaca sosyal medyadan bizzat duyurdu. Şahsı "Köprüde intihar eden adam" diyerek kaydettiği ekran görüntüsünü paylaşan Karaca şu ifadeleri kullandı:

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"YARIN BULUŞUYORUZ HEP BERABER"

"İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar röportaj
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