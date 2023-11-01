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Köprüdeki intihar girişimini eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak böyle engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

01.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, Boğaziçi Köpürüsünde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

Köprüdeki intihar girişimini eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak böyle engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İş insanı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı.

"HALLEDEMEZSEN KÖPRÜ BURADA"

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Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı. Kişinin, ünlü iş adamı ile tanışıklığı olup olmadığı bilinmiyor.

İŞTE O ANLAR...


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