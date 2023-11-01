Köprüdeki intihar girişimini eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak böyle engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İş insanı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı.

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı. Kişinin, ünlü iş adamı ile tanışıklığı olup olmadığı bilinmiyor.

İŞTE O ANLAR...

????Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı. pic.twitter.com/nG1JizyNEz — Mynet Spor (@mynetspor) November 1, 2023







