Köprülü Kanyon nerede? Köprülü Kanyon'a nasıl gidilir? Köprülü Kanyon giriş ücreti

Türkiye'de rafting denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Köprülü Kanyon bulunduğu alan itibariyle ziyaretçilerine yapılabilecek bir çok aktiviteyi de sunuyor.

KÖPRÜLÜ KANYON NEREDE?

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya ili Manavgat ilçesinin 63 km , Antalya merkeze ise 85 km uzaklıkta yer alıyor. Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Köprüçay (Köprü) nehri ve tarihi Selge kentinin bulunduğu yer olan bu yöre, 1973 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş. Köprülü Kanyon 14 km uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kanyonlarından birisi arasında yer alıyor.

KÖPRÜLÜ KANYON'A NASIL GİDİLİR

Köprülü Kanyon'un başlangıç noktası Antalya şehir merkezine 80 km uzaklıkta yer alıyor. Bu nokta Alanya şehir merkezine ise 114 km uzaklıkta. Serik veya Manavgat tarafından geldiğinizde Bozyaka Bucağına varmadan yol 2'ye ayrılıyor. Bu ayrımda "Köprülü Kanyon" tabelasını göreceksiniz. Burada sağdan yada soldan devam ettiğinizde her iki yolda Olukköprü'de birleşecektir.. Olukköprü kanyonun araçla gidilebilen son noktası.

KÖPRÜLÜ KANYON'DA NE YAPILIR ?

Doğasıyla tam bir cenneti andıran Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yapabileceğiniz bir çok aktivite bulunuyor. Bu aktiviteleri aşağıya sıralıyorum: