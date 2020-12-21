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Köprülü Kanyon nerede? Köprülü Kanyon'a nasıl gidilir? Köprülü Kanyon giriş ücreti -

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 21.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
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Köprülü Kanyon nerede? Köprülü Kanyon'a nasıl gidilir? Köprülü Kanyon giriş ücreti -

Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Köprülü Kanyon Milli Parkı, barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Türkiye'de rafting denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Köprülü Kanyon bulunduğu alan itibariyle ziyaretçilerine yapılabilecek bir çok aktiviteyi de sunuyor.

KÖPRÜLÜ KANYON NEREDE?

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya ili Manavgat ilçesinin 63 km , Antalya merkeze ise 85 km uzaklıkta yer alıyor. Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Köprüçay (Köprü) nehri ve tarihi Selge kentinin bulunduğu yer olan bu yöre, 1973 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş. Köprülü Kanyon 14 km uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kanyonlarından birisi arasında yer alıyor.

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KÖPRÜLÜ KANYON'A NASIL GİDİLİR

Köprülü Kanyon'un başlangıç noktası Antalya şehir merkezine 80 km uzaklıkta yer alıyor. Bu nokta Alanya şehir merkezine ise 114 km uzaklıkta. Serik veya Manavgat tarafından geldiğinizde Bozyaka Bucağına varmadan yol 2'ye ayrılıyor. Bu ayrımda "Köprülü Kanyon" tabelasını göreceksiniz. Burada sağdan yada soldan devam ettiğinizde her iki yolda Olukköprü'de birleşecektir.. Olukköprü kanyonun araçla gidilebilen son noktası.

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KÖPRÜLÜ KANYON'DA NE YAPILIR ?

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Doğasıyla tam bir cenneti andıran Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yapabileceğiniz bir çok aktivite bulunuyor. Bu aktiviteleri aşağıya sıralıyorum:

  • En başta tabiki Köprülü Kanyona geldiyseniz ve heyecan arıyorsanız rafting sizi bekliyor.
  • Buraya yakın Selge Antik Kenti'ni gezebilirsiniz.
  • Büğrüm Köprü günübirlik piknik alanında piknik yapabilirsiniz.
  • Burada doğa enfes güzellikte. Hazırlıklı gelirseniz doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.
  • Milli Park içinde bulunan Aziz Paul Yolu’nda gezmek.
  • Köprülü Kanyon'da kalmak isterseniz kamp kurup doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
  • Eğer alanında uzmansanız kaya tırmanışı yapabilirsiniz.

KÖPRÜLÜ KANYON GİRİŞ ÜCRETİ

Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın herhangi bir giriş ücreti yok. Burayı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

KÖPRÜLÜ KANYON KONAKLAMA

Kanyonda konaklamak isterseniz aile işletmeli, bungalowlar, pansiyonlar bulunuyor. Ayrıca Köprülü Kanyon camping alanları da mevcut. Burada kamp da yapabilirsiniz.

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KÖPRÜLÜ KANYON PİKNİK ALANI

Serik - Manavgat yolundan sapılan Köprülü Kanyon'un Büğrüm Köprü mevkinde piknik alanı da bulunuyor. Antalya sıcağından kaçanlar bilhassa hafta sonları Köprülü Kanyon günübirlik piknik alanını tercih ediyor. Piknik alanında tuvaletler, çeşmeler ve seyir terası bulunuyor. Burada piknik yapanlar kanyon sularında serinleme imkanı da buluyor.

KÖPRÜLÜ KANYON RAFTİNG

Köprülü Kanyon'da ne yapılır maddelerine ekledim ama rafting kesinlikle ayrı bir başlığı hak ediyor. Türkiye'de rafting nerede yapılır sorusunda akıllara hemen Köprülü Kanyon geliyor. Köprüçay’ın her iki tarafında rafting hizmeti sunan firmalar bulunuyor. Bu firmalardan biriyle rafting heyecanını yaşayabilirsiniz.

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