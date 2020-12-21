Köprülü Kanyon nerede? Köprülü Kanyon'a nasıl gidilir? Köprülü Kanyon giriş ücreti

Türkiye'de rafting denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Köprülü Kanyon bulunduğu alan itibariyle ziyaretçilerine yapılabilecek bir çok aktiviteyi de sunuyor.
Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya ili Manavgat ilçesinin 63 km , Antalya merkeze ise 85 km uzaklıkta yer alıyor. Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan Köprüçay (Köprü) nehri ve tarihi Selge kentinin bulunduğu yer olan bu yöre, 1973 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş. Köprülü Kanyon 14 km uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kanyonlarından birisi arasında yer alıyor.
Köprülü Kanyon'un başlangıç noktası Antalya şehir merkezine 80 km uzaklıkta yer alıyor. Bu nokta Alanya şehir merkezine ise 114 km uzaklıkta. Serik veya Manavgat tarafından geldiğinizde Bozyaka Bucağına varmadan yol 2'ye ayrılıyor. Bu ayrımda "Köprülü Kanyon" tabelasını göreceksiniz. Burada sağdan yada soldan devam ettiğinizde her iki yolda Olukköprü'de birleşecektir.. Olukköprü kanyonun araçla gidilebilen son noktası.
Doğasıyla tam bir cenneti andıran Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yapabileceğiniz bir çok aktivite bulunuyor. Bu aktiviteleri aşağıya sıralıyorum:
Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın herhangi bir giriş ücreti yok. Burayı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.
Kanyonda konaklamak isterseniz aile işletmeli, bungalowlar, pansiyonlar bulunuyor. Ayrıca Köprülü Kanyon camping alanları da mevcut. Burada kamp da yapabilirsiniz.
Serik - Manavgat yolundan sapılan Köprülü Kanyon'un Büğrüm Köprü mevkinde piknik alanı da bulunuyor. Antalya sıcağından kaçanlar bilhassa hafta sonları Köprülü Kanyon günübirlik piknik alanını tercih ediyor. Piknik alanında tuvaletler, çeşmeler ve seyir terası bulunuyor. Burada piknik yapanlar kanyon sularında serinleme imkanı da buluyor.
Köprülü Kanyon'da ne yapılır maddelerine ekledim ama rafting kesinlikle ayrı bir başlığı hak ediyor. Türkiye'de rafting nerede yapılır sorusunda akıllara hemen Köprülü Kanyon geliyor. Köprüçay’ın her iki tarafında rafting hizmeti sunan firmalar bulunuyor. Bu firmalardan biriyle rafting heyecanını yaşayabilirsiniz.
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