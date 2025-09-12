Kore dizisi izleyenler idam edildi! Yabancı dizi izleyenler kurşuna diziliyor

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raporuna göre, Kuzey Kore, popüler Güney Kore dizileri de dahil olmak üzere yabancı televizyon programlarını dağıtan kişileri idam etti.

KUZEY KORE REDDETTİ

Raporda, “2015'ten bu yana yürürlüğe giren yasalar, politikalar ve uygulamalarla vatandaşlar, yaşamın her alanında artan bir gözetim ve kontrole maruz kalmaktadır” dendi.

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, BM insan hakları araştırmacılarına verdiği yanıtta, son raporu onaylayan BM insan hakları konseyi kararını reddettiğini belirtti.