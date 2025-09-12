Mynet Trend

Kore dizisi izleyenler idam edildi! Yabancı dizi izleyenler kurşuna diziliyor

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raporuna göre Kuzey Kore yabancı televizyon programlarını dağıtan kişileri idam etti.

Kore dizisi izleyenler idam edildi! Yabancı dizi izleyenler kurşuna diziliyor

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raporuna göre, Kuzey Kore, popüler Güney Kore dizileri de dahil olmak üzere yabancı televizyon programlarını dağıtan kişileri idam etti.

Kore dizisi izleyenler idam edildi! Yabancı dizi izleyenler kurşuna diziliyor 1

KUZEY KORE REDDETTİ

Raporda, “2015'ten bu yana yürürlüğe giren yasalar, politikalar ve uygulamalarla vatandaşlar, yaşamın her alanında artan bir gözetim ve kontrole maruz kalmaktadır” dendi.

Kore dizisi izleyenler idam edildi! Yabancı dizi izleyenler kurşuna diziliyor 2

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, BM insan hakları araştırmacılarına verdiği yanıtta, son raporu onaylayan BM insan hakları konseyi kararını reddettiğini belirtti.

Kore dizisi izleyenler idam edildi

Kore dizisi izleyenler idam edildi

