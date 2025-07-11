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"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı...

Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği, 6 Şubat depremlerinde sahada görev alan Türk ve Koreli gönüllüleri aynı sofrada buluşturdu. Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, iki ülkenin gönüllüleri birlikte yemek pişirerek dayanışma ve dostluk mesajı verdi. Arslanbey Konağı'nda gerçekleşen programda, gönüllüler hem Kore hem Türk mutfağından yemekleri birlikte hazırladı.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı...

Türk Kızılay'ın deprem bölgesinde sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen etkinlik, Arslanbey Konağı'nda gerçekleştirildi. Programa, Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı'ndan toplam 15 gönüllü katıldı.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı... 1

KORELİ GÖNÜLLÜLER TÜRK YEMEKLERİ HAZIRLADI

Etkinlikte Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı. Etkinlikte Kore Büyükelçiliği Şefi Hyung Wang ve Kızılay aşevi aşçıbaşı rehberliğinde mutfağa giren gönüllüler, Kore usulü köfte, pilav ve turşunun yanı sıra, Kahramanmaraş'a özgü eliböğründe yemeği ve geleneksel tatlılardan aşure yaptı.

Etkinliğe katılan gönüllüler arasında 6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen isimler de yer aldı. Depremde halasını, kuzenini ve kuzeninin kızını kaybeden ve halen konteyner kentte yaşayan Hatice Bilgiç, gönüllülük faaliyetlerine deprem sonrası başladığını söyledi.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı... 2

Hataylı öğrenci Tuğçe Esen ise depremi memleketi Antakya'da yaşadığını belirterek, dayanışma ruhunu yaşatmak için gönüllü olduğunu ifade etti. Etkinliğe, Türk Kızılay gönüllüsü olarak deprem bölgesinde çalışan Halide Barış, Bedirhan Kavasaoğlu ve Fatma Deveboynu da katıldı. Kore Kızılhaçı adına ise proje lideri Donggyu Lim, Kore Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi Dr. Eunmi Yu ve Ankara Üniversitesi öğrencileri gönüllü olarak yer aldı.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı... 3

"45 ARAÇ, BİN KONTEYNER, 800 BİN KİŞİYE DESTEK"

Türk Kızılay'ı deprem bölgesinde açtığı Toplumsal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yürüttüğü iyileştirme çalışmalarına en büyük desteği, tarihinin en yüksek bağış kampanyasını düzenleyen Kore Kızılhaçı verdi. Kore Kızılhaçı'nın bağışladığı 45 acil durum aracı ve kurduğu bin konteynerlik Türkiye-Kore Dostluk Köyü, depremzede ailelere barınma ve sosyal destek sağladı. İki kuruluşun bugüne kadar ortak yürüttüğü 10'dan fazla proje, 800 bini aşkın kişiye ulaştı.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı... 4

"KORE YEMEĞİ YAPIYORUZ"

Etkinlikte konuşan Güney Koreli Şef Hyung Wang, "Bugün Korelilere Türk yemeği, Türklere ise Kore yemeği tanıtmaya çalışıyoruz. Buraya aslında depremzedeler için geldik. Onları daha çok teselli ve mutlu olmak için geldik. Aynı zamanda yemeklerimizi tattırmak için geldik. Kore yemeği yapıyoruz. Köfteden başladık Türkiye'deki köftelere çok benzer bir yemek" dedi.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı... 5

Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, "Kore Kızılhaç ve Türk Kızılay gönüllüleri var. Amacımız Türkiye ve Güney Kore arasında yıllara uzanan dostluğunu pekiştirmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Kentimizin eliböğründe yemeği yapılacak ve Kore usulü köfte, turşu ve çorbalar yapılacak" diye konuştu.

Kore Kızılhaçı adına ise proje lideri Donggyu Lim, "Burada Kore ve Türkiye'nin kardeşlik ve dostluk üzerinde bir mutfak kurduk, hem mutfaksal hem de kültürel anlamında etkileşim kurmaya çalışıyoruz.

"Kore Türkiye Dostluk Mutfağı" deprem bölgesinde kuruldu: Kızılay gönüllüleri Kore yemekleri, Koreli gönüllüler ise Türk yemekleri hazırladı... 6

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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köfte tarifi kore türk yemeği Kore usulü beyran
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