Mynet Trend

Körfez'in bin 400 yıllık kalesi restore edildi

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 08.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'nde 4 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Körfez'in bin 400 yıllık kalesi restore edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'nde 4 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

20190508_2_36356908_44290629_Web

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık kale, İzmit Körfezi'ni gören manzarasıyla turistleri ağırlamaya başlayacak.

20190508_2_36356908_44290630_Web

'KALEDE TARİHE YOLCULUK ORTAMI OLUŞACAK'

Hereke Kalesi'ndeki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaptığı açıklamada, 640'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen kalede adeta tarihe yolculuk ortamı oluşturacaklarını belirtti.

20190508_2_36356908_44290631_Web

Kalenin, restorasyon çalışmalarına 2015 yılında başlandığını aktaran Söğüt, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen bin 400 yıllık kalenin tekrar gün yüzüne çıkarılıyor olması, gerçekten bölgemiz için ilimiz için önemli. Sadece dış görünüş olarak değil, ziyaret edenlerin tarihsel bir yolculuğa çıkacağı adeta bir yaşayan müze ortamı oluşturacağız. Hereke Kalesi'ni yaşayan müzeye dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Söğüt, İzmit Körfezi'ni gören kalenin restorasyon çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yürütüldüğünü kaydederek, peyzaj, ışıklandırma gibi çalışmaların ardından kalenin turizme açılacağını bildirdi.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyorPaylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
'Ağlayan gelin"e Japon ziyaretçi'Ağlayan gelin"e Japon ziyaretçi
Aras Kuş Cenneti'nde 11 yılda 105 bin kuş halkalandıAras Kuş Cenneti'nde 11 yılda 105 bin kuş halkalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Hereke Kalesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

Belediyelerden İstanbul seçimleri için flaş karar

Belediyelerden İstanbul seçimleri için flaş karar

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mali'de Ramazan'da günlük yaşam

Mali'de Ramazan'da günlük yaşam

'Ağlayan gelin"e Japon ziyaretçi

'Ağlayan gelin"e Japon ziyaretçi

Aras Kuş Cenneti'nde 11 yılda 105 bin kuş halkalandı

Aras Kuş Cenneti'nde 11 yılda 105 bin kuş halkalandı

Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor

Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor

İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı

İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı

Küba'da 5 milyon turist hedefi

Küba'da 5 milyon turist hedefi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.