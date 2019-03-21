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Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekten düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

ABD'de bahar tatili kapsamında bir partiye katılan üniversiteli genç kız, plajdaki bayrak direğine tırmanınca korku dolu anlar yaşandı. Metrelerce yüksekten yere düşen genç kızın videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kansas Üniversitesi öğrencisi Haylee Hoefgen’in videosu da kısa sürede viral olan görüntüler arasına girdi. Güney Padre Adası’nda bir partiye katılan Hoefgen, plajdaki bayrak direklerinden birine tırmanmaya başladı.Birkaç denemenin ardından direğin tepesine tırmanan genç kız, dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten yere düştü.

Korku dolu anların yaşandığı o görüntüler saniye saniye kaydedilirken, genç kız talihsiz kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
abd teksas parti

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