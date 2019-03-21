Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekten düştü

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kansas Üniversitesi öğrencisi Haylee Hoefgen’in videosu da kısa sürede viral olan görüntüler arasına girdi. Güney Padre Adası’nda bir partiye katılan Hoefgen, plajdaki bayrak direklerinden birine tırmanmaya başladı.Birkaç denemenin ardından direğin tepesine tırmanan genç kız, dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten yere düştü.
Korku dolu anların yaşandığı o görüntüler saniye saniye kaydedilirken, genç kız talihsiz kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
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