Korku dolu anlar! Paraşütçü tribüne çakıldı!

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir Amerikan futbolu müsabakası öncesinde sahaya iniş yapmaya çalışan paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne çakıldı.

Korku dolu anlar! Paraşütçü tribüne çakıldı!

ABD’de üniversiteler arası Amerikan futbolu ligi kapsamında düzenlenen "Armed Forces Bowl" müsabakası öncesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sahaya iniş yapmaya çalışan bir paraşütçü, kale arkasındaki ağlara takılarak tribüne çakıldı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN TRİBÜNE ÇAKILDI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay Rice ve Texas State takımları arasındaki maçın başlamasından hemen önce meydana geldi. Gösteri kapsamında sahaya iniş yapması planlanan 5 paraşütçüden 3’ü hedeflenen noktaya sorunsuz iniş yaparken, 1 paraşütçü stadyumun tamamen dışına iniş yaptı. 1 paraşütçü ise stadyuma girdiği sırada kale arkasındaki ağlara takılarak kısa bir süre asılı kaldı. Paraşütünün kurtulmasıyla kontrolsüz bir şekilde aşağı düşen sporcu, yaklaşık 10 metre yükseklikten tribüne çakıldı.

YARALANAN OLMADI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, paraşütçünün kazayı ciddi bir yaralanma yaşamadan atlattığı ve olay yerinden kendi imkanlarıyla yürüyerek ayrıldığı belirtildi. Kazada tribündeki taraftarlardan da yaralanan olmadığı bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

