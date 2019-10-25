Korku dolu anlar! Tarihi bina böyle çöktü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Cemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde caddede üzerinde bulunan koruma altındaki 2 katlı tarihi bina, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte yol trafiğe kapanırken, şans eseri bölgeden hiçbir araç ve insanın geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Duydukları gürültü ile korku içinde dükkanlarından çıkan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu yetkililer bildirdi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, çift yönlü trafiğe açık olan yolun giriş ve çıkışını şeritlerle kapatarak önlem aldı. Çöken binanın enkazı, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kaldırıldı. Binanın çevresindeki güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

"BİRŞEY YAPMADIĞIMIZ İÇİN DAHA DA ÇÖKECEKTİR"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan binanın sahiplerinin avukatı Şemsettin Demirhan, "1950'li yıllarda yapılmış bir bina. Koruma kararı verilmiş bir bina. Burası ikisi tek bir arsa iken sonra ikiye bölünmüş. Şu anda binanın üst tarafı göçtü. Zemin katta göçecek. Göçmeden dolayı kimseye bir şey olmadı. Biz dokunamıyoruz çünkü koruma kararı olduğu için çivi çaksak bile ceza alırız. Öyle olunca bu hale geldi. Büyük ihtimalle yine daha da göçecek, bir şey yapamıyoruz" dedi.