Korku filmi gibi! Bir sabah uyandı ve gördüklerine inanamadı

Adeta korku filminden bir sahneyi andıran bu görüntü karşısında ne yapacağını şaşıran Philippa, hemen telefona sarıldı ve kapısının önünde gördüklerini yetkililere anlattı. İşte detaylar...

Komşuları gökten düşerken görmüş

Avustralya'da yaşayan Philippa Schoor bir sabah uyanıp evinin kapısında gördükleriyle dehşete kapıldı.

Zira kadının kapısının önündeki bahçede yaklaşık 5 bin adet ölü yarasa vardı. Olayın aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.

Uzmanlar ani bir sıcak hava dalgasının çok sayıda yarasayı bir anda öldürebileceğini söylüyor.