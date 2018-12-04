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Korku filmi gibi! Bir sabah uyandı ve gördüklerine inanamadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 04.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Philippa Schoor, bir sabah uyandığında büyük dehşet yaşadı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Philippa, korkudan dışarıya adım dahi atamadı. Schoor'u bu denli korkutansa evinin kapısında 5 bin adet ölü yarasa bulunmasıydı.

Adeta korku filminden bir sahneyi andıran bu görüntü karşısında ne yapacağını şaşıran Philippa, hemen telefona sarıldı ve kapısının önünde gördüklerini yetkililere anlattı. İşte detaylar...

Komşuları gökten düşerken görmüş

Avustralya'da yaşayan Philippa Schoor bir sabah uyanıp evinin kapısında gördükleriyle dehşete kapıldı.
Zira kadının kapısının önündeki bahçede yaklaşık 5 bin adet ölü yarasa vardı. Olayın aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.
Uzmanlar ani bir sıcak hava dalgasının çok sayıda yarasayı bir anda öldürebileceğini söylüyor.
Çok sayıda bölge sakini ise ölü yarasaları gökten düşerken gördüğünü iddia ediyor. Kısa süre içinde etrafa kötü koku yaymaya başlayan ölü yarasalar yüzünden Schoor ve iki çocuğu evlerini terk ederek 5 geceyi evlerinden uzak bir lokasyonda geçirmek zorunda kaldılar.
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Anahtar Kelimeler:
avustralya Yarasa

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