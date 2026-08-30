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Ebeveynler dikkat! TikTok'un güvenlik ayarı sınıfta kaldı: Bunları izletiyorlarmış

Milyonlarca ebeveynin çocuklarını korumak için kullandığı TikTok'un Kısıtlı Mod özelliğiyle ilgili çarpıcı bir araştırma ortaya çıktı. 14 yaşında olduğu belirtilen bir hesapta saatlerce çocuk içerikleri izlenmesine rağmen şiddet ve cinsel istismar içeren yapay zeka videolarına ulaşıldı.

Ebeveynler dikkat! TikTok'un güvenlik ayarı sınıfta kaldı: Bunları izletiyorlarmış
Çiğdem Berfin Sevinç

TikTok'un çocukları zararlı içeriklerden korumak için sunduğu Kısıtlı Mod'un bazı içerikleri filtreleyemediği öne sürüldü.

The Mail on Sunday tarafından yapılan araştırmada, yaş sınırı 14 olarak ayarlanan ve Kısıtlı Mod'un aktif edildiği bir hesap incelendi. Hesaba çocuk programlarıyla ilgili içerikler izletilmesine rağmen kısa süre içerisinde rahatsız edici videoların karşısına çıktığı belirtildi.

Araştırmada küfür, silah, uyuşturucu, şiddet, tehdit ve cinsel içeriklere yönelik kısıtlamaların da aktif edildiği aktarıldı.

Ebeveynler dikkat! TikTok un güvenlik ayarı sınıfta kaldı: Bunları izletiyorlarmış 1

YAPAY ZEKA VİDEOLARI ÇOCUKLARIN KARŞISINA ÇIKTI

İddiaya göre TikTok'un kurallarındaki bazı boşluklar, gerçekçi şiddet içeren görüntüleri engelleyen sistemlerin animasyon ve yapay zeka üretimi içerikleri gözden kaçırmasına neden oluyor.

Videolardan birinde çizgi karakter şeklindeki bir doktorun, estetik operasyon sırasında hastanın yüzüne müdahale ettiği görülüyor. Başka bir videoda ise bir hırsızın bir kadına saldırdığı ve tehdit ettiği görüntüler yer alıyor.

Bazı videoların milyonlarca kez izlendiği ve çocukları daha uzun süre platformda tutacak şekilde tasarlandığı öne sürüldü.

BİR VİDEODA BEBEĞE YÖNELİK KORKUNÇ SAHNE

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise Reel AI isimli uygulamayla ilgili oldu.

Uygulamada bazı mini dizilerin ilk bölümleri ücretsiz sunulurken devam bölümleri ücret karşılığında izlenebiliyor. Satın alınan bölümlerden birinde bir annenin bebeğini küvete koyduğu ve saç kurutma makinesiyle bebeğe zarar verdiği bir sahnenin bulunduğu belirtildi.

Uygulamanın Google Play'deki yaş derecelendirmesinin ise araştırmanın ardından değiştirildiği aktarıldı.

Ebeveynler dikkat! TikTok un güvenlik ayarı sınıfta kaldı: Bunları izletiyorlarmış 2

UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Çevrim içi güvenlik uzmanı ve psikoterapist Dr. Catherine Knibbs, çocukların bu tür içeriklerle karşılaşmasının ciddi risk taşıdığını belirtti.

Knibbs, çocukların güvenliği pahasına gelir elde edilmesinin kabul edilemeyeceğini savundu.

TİKTOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

TikTok, platformun topluluk kurallarının şiddeti, cinsel istismarı veya sömürüyü teşvik eden içerikleri yasakladığını açıkladı.

Şirket, kuralları ihlal eden videoların kaldırıldığını belirtti. The Mail on Sunday'in haberinin ardından araştırmada belirtilen videoların kaldırıldığı ancak söz konusu hesapların aktif kalmaya devam ettiği ve benzer içeriklerin başka videolarda yer aldığı öne sürüldü.

Director AI'ın kurucularından Ben Chiang ise şirketin bu videoların tamamını kendisinin üretip yayınladığı şeklindeki değerlendirmenin doğru olmadığını savundu. Chiang, şirketin içerik üreticilerine yapay zeka video araçları sunduğunu ve içeriklerin nerede yayınlanacağına üreticilerin karar verdiğini söyledi.

Ebeveynler dikkat! TikTok un güvenlik ayarı sınıfta kaldı: Bunları izletiyorlarmış 3

META'NIN INSTAGRAM RAPORU DA GÜNDEMDE

Araştırmada ayrıca Instagram'ın sahibi Meta ile ilgili eski bir iç rapora da yer verildi.

Aralık 2022 tarihli raporda, çocuk güvenliği açısından risk taşıdığı belirlenen çok sayıda hesabın gençlere önerildiği iddia edildi.

Rapora göre yalnızca örneklem alınan bir günde Instagram tarafından çocuk güvenliği açısından riskli olarak işaretlenen yaklaşık 1,4 milyon hesap gençlere önerildi. Başka bir günde ise yaklaşık 924 bin potansiyel ihlal hesabının en az bir genç kullanıcıya gösterildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok ebeveyn çocuk
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