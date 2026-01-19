Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Korku filmi gibi hikaye: Çarpıcı iddialar kan dondurdu! Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı

Plastik imparatorluğunun gelini Barbara Daly Baekeland, Londra’daki lüks evinde öz oğlu tarafından vahşice öldürüldü. Ensest iddiaları, şizofreni teşhisi ve bitmeyen şiddet zinciriyle başlayan kabus, yıllar sonra bu kez 87 yaşındaki babaannenin bıçaklanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Korku filmi gibi hikaye: Çarpıcı iddialar kan dondurdu! Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı

Plastik sektörünün öncüsü Bakalit’in mucidi Leo Baekeland’ın torunu Brooks Baekeland ile evlenen eski model Barbara Daly Baekeland, 52 yaşında Londra’daki lüks evinde öz oğlu tarafından öldürüldü. Cinayet sırasında oğlu Tony Baekeland’ın rahat tavırlarla dışarıdan yemek siparişi verdiği ortaya çıktı.

OĞLU KANLAR İÇİNDE BAŞINDA BEKLERKEN YAKALANDI

Polis olay yerine ulaştığında, 25 yaşındaki Tony Baekeland annesinin kanlar içindeki cansız bedeni başında bulundu. Tony, Barbara ve Brooks Baekeland’ın çalkantılı evliliğinden dünyaya gelen tek çocuktu.

Korku filmi gibi hikaye: Çarpıcı iddialar kan dondurdu! Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı 1

NEW YORK SOSYETESİNİN GÖZDESİYDİ

Bir dönem New York’un “en güzel 10 kadını” arasında gösterilen Barbara Daly, Brooks Baekeland ile evlendiğinde büyük bir servetin parçası oldu. Çiftin oğlu Antony, 1946 yılında dünyaya geldi.

ANNE-OĞUL ARASINDAKİ İDDİALAR

Anne ile oğul arasındaki ilişkinin olağan dışı olduğu uzun süre konuşuldu. Tony’nin biseksüel bir Avustralyalı erkekle ilişki yaşaması üzerine Barbara onu İspanya’dan zorla geri getirdi. Ardından oğlunu “iyileştirmek” için seks işçileriyle ilişkiye zorladığı iddia edildi. Bu girişimler sonuç vermeyince, Barbara’nın oğluna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

ŞİDDET GİDEREK TIRMANDI

Tony’nin annesini akan trafiğin önüne itmeye çalıştığı, bıçakla tehdit ettiği ve boğmaya kalkıştığı öğrenildi. Barbara, yakın çevresine ensest iddialarını anlatırken, aynı zamanda dikkat çekme eğilimiyle de tanınıyordu.

Korku filmi gibi hikaye: Çarpıcı iddialar kan dondurdu! Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı 2

MİSAFİR TARTIŞMASI

Cinayet gecesi anne-oğul arasında, Tony’nin eve çağırmak istediği bir arkadaş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve Tony annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Gözaltında polise, “Aklım pek yerinde değildi. Annemin zihnimi kontrol ettiğini hissediyordum” dedi.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONDU

Tony Baekeland, şizofreni teşhisi konulmasının ardından adam öldürmeden değil, adam öldürmeye sebebiyet vermekten suçlu bulunarak Broadmoor Akıl Hastanesi’ne gönderildi.

SERBEST BIRAKILMASI FELAKETLE SONUÇLANDI

1980 yılında, baba Brooks Baekeland’ın tüm itirazlarına rağmen Tony, 87 yaşındaki babaannesi Nini Daly’nin yanına New York’a gönderildi. Broadmoor’daki doktoru bu kararın “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

Korku filmi gibi hikaye: Çarpıcı iddialar kan dondurdu! Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı 3

6 GÜN SONRA YENİ BİR DEHŞET

Broadmoor’dan ayrılışının sadece altıncı gününde Tony, babaannesiyle İngiltere’ye telefon etme isteği yüzünden tartıştı. Ardından yaşlı kadını sekiz kez bıçakladı. Polis geldiğinde Tony, “Ölmeyecek” diyerek şaşkınlık yaşadı.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Tony, 87 yaşındaki babaannesine karşı cinsel dürtüler hissettiğini ve onu öldürmenin “daha merhametli” olacağını düşündüğünü itiraf etti. Nini Daly mucizevi şekilde hayatta kaldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 kişinin canını alan felaket! Türkiye'de de benzeri yaşandı8 kişinin canını alan felaket! Türkiye'de de benzeri yaşandı
Sosyal medyanın ünlü tostçusu cayır cayır yandı!Sosyal medyanın ünlü tostçusu cayır cayır yandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şizofreni bıçak anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.