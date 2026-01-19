Korku filmi gibi hikaye: Çarpıcı iddialar kan dondurdu! Önce annesini 87 yıl sonra da babaannesini bıçakladı

Plastik sektörünün öncüsü Bakalit’in mucidi Leo Baekeland’ın torunu Brooks Baekeland ile evlenen eski model Barbara Daly Baekeland, 52 yaşında Londra’daki lüks evinde öz oğlu tarafından öldürüldü. Cinayet sırasında oğlu Tony Baekeland’ın rahat tavırlarla dışarıdan yemek siparişi verdiği ortaya çıktı.

OĞLU KANLAR İÇİNDE BAŞINDA BEKLERKEN YAKALANDI

Polis olay yerine ulaştığında, 25 yaşındaki Tony Baekeland annesinin kanlar içindeki cansız bedeni başında bulundu. Tony, Barbara ve Brooks Baekeland’ın çalkantılı evliliğinden dünyaya gelen tek çocuktu.

NEW YORK SOSYETESİNİN GÖZDESİYDİ

Bir dönem New York’un “en güzel 10 kadını” arasında gösterilen Barbara Daly, Brooks Baekeland ile evlendiğinde büyük bir servetin parçası oldu. Çiftin oğlu Antony, 1946 yılında dünyaya geldi.

ANNE-OĞUL ARASINDAKİ İDDİALAR

Anne ile oğul arasındaki ilişkinin olağan dışı olduğu uzun süre konuşuldu. Tony’nin biseksüel bir Avustralyalı erkekle ilişki yaşaması üzerine Barbara onu İspanya’dan zorla geri getirdi. Ardından oğlunu “iyileştirmek” için seks işçileriyle ilişkiye zorladığı iddia edildi. Bu girişimler sonuç vermeyince, Barbara’nın oğluna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

ŞİDDET GİDEREK TIRMANDI

Tony’nin annesini akan trafiğin önüne itmeye çalıştığı, bıçakla tehdit ettiği ve boğmaya kalkıştığı öğrenildi. Barbara, yakın çevresine ensest iddialarını anlatırken, aynı zamanda dikkat çekme eğilimiyle de tanınıyordu.

MİSAFİR TARTIŞMASI

Cinayet gecesi anne-oğul arasında, Tony’nin eve çağırmak istediği bir arkadaş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve Tony annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Gözaltında polise, “Aklım pek yerinde değildi. Annemin zihnimi kontrol ettiğini hissediyordum” dedi.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONDU

Tony Baekeland, şizofreni teşhisi konulmasının ardından adam öldürmeden değil, adam öldürmeye sebebiyet vermekten suçlu bulunarak Broadmoor Akıl Hastanesi’ne gönderildi.

SERBEST BIRAKILMASI FELAKETLE SONUÇLANDI

1980 yılında, baba Brooks Baekeland’ın tüm itirazlarına rağmen Tony, 87 yaşındaki babaannesi Nini Daly’nin yanına New York’a gönderildi. Broadmoor’daki doktoru bu kararın “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

6 GÜN SONRA YENİ BİR DEHŞET

Broadmoor’dan ayrılışının sadece altıncı gününde Tony, babaannesiyle İngiltere’ye telefon etme isteği yüzünden tartıştı. Ardından yaşlı kadını sekiz kez bıçakladı. Polis geldiğinde Tony, “Ölmeyecek” diyerek şaşkınlık yaşadı.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Tony, 87 yaşındaki babaannesine karşı cinsel dürtüler hissettiğini ve onu öldürmenin “daha merhametli” olacağını düşündüğünü itiraf etti. Nini Daly mucizevi şekilde hayatta kaldı.