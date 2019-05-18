Korku filmleri gerçek olursa! Hayatta kalmanız bunlara bağlı

Filmlerin oyunların vazgeçilmezi olan zombiler ya ilerde bizim de karşımıza çıkarsa? Olmaz olmaz demeyin. Böyle bir durumda hayatta kalabilmeniz için en uygun stratejileri sizler için derledik. Bu stratejiler hayatta da işinize yarayabilir! Şehirden kaçma stratejisi. Bir zombi istilasını fark eder etmez aklımıza ilk gelen strateji bu olmalıdır, derhal olabildiğince kalabalıklardan uzaklaşmak. Eğer nüfusu kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız kaybettiğiniz her dakika hayatta kalma ihtimalinizi azaltacaktır. Bir an önce bir araç bulup, mümkün olduğunca erzak doldurup, varsa silahımızı alıp medeniyet izlerinin en az olduğu yerlere doğru kaçmalıyız. Ancak şunu unutmayın, medeniyetten kaçmak zombilerle karşılaşma ihtimalinizi büyük ölçüde azaltırken yaban hayatın zorluklarıyla sizi baş başa bırakacaktır. Zombiden kaçayım derken ayının, kurdun, tilkinin kucağına düşmemeye de özen gösterin. Tedbir, tedbir, tedbir. Açık alanlara saklanma stratejisi. Şehirden kaçmak herkes için uygulanabilir bir seçenek olmayabilir. Böyle bir durumda göz önünde bir yerlerde saklanmayı düşünebilirsiniz. “Bu ne saçma bir fikir yahu?” demeden önce insanların hırsızlardan korumak istediği şeyleri göz önünde bir yerlere koyma taktiklerini düşünün. Hırsız eve girince en gizli yerleri arar, tutup da yemek masasının üzerindeki tabağın içine bakmaz. Biz de bunu kullanacağız, tüm zombileri görebileceğimiz bir yerde, üstümüze başımıza kan, iç organ, uzuv falan takıp zombi gibi gezeceğiz. Nihayetinde zombiler yüksek IQ’larıyla tanınan yaratıklar değil, anlamayacaklardır.

Olduğun yerde kal stratejisi. Bazı durumlarda harekete geçmek için geç kalmış olabilirsiniz ya da hareket halinde olmak sizi daha fazla tehlikeye sokabilir. Böyle anlarda vereceğiniz en doğru karar olduğunuz yerde, evinizde kalmaktır. Hem böylece sizi armaya gelebilecek olan sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle buluşma şansınız da artar. Ancak olduğunuz yerde kalın demek kıçınızı devirip yatın demek değil. Birtakım hazırlıklar yapmak zorundasınız, öncelikle kendinize için su, yiyecek, fener, radyo, harita, ilk yardım seti, vb. gerekli ekipmanları barındıran bir çanta hazırlayın. Evin camlarını, kapı girişlerini güçlendirin. Zombilerin eve yaklaşması durumuna karşı etrafı en iyi gören yerde kendinize bir mevzi hazırlayın ve sessiz olun. Bu evde birilerinin sizi kurtarması için haftalarca beklemeniz gerekebilir, mental olarak kendinizi buna hazırlayın. Duvar stratejisi. Walking Dead dizisinden gördüğümüz üzere duvar stratejisi son derece basit bir o kadar da etkili bir strateji. Var olan bir duvarı güçlendirebilir, yeni ve yüksek bir duvar inşa edebilir veya kendinize bir duvar bulabilirsiniz. Kamu binaları, askeri tesisler, hapishaneler, vb. yerler yüksek duvarlarıyla meşhur yerlerdir, buralara ulaşmaya çalışmak iyi bir fikir olabilir. Bu stratejinin temel mantığı “duvarlar zombileri dışarıda tutar” şeklinde özetlenebilir. Ancak duvar sizi çok uzun süre koruyamaz, zombilerin sayısı arttıkça duvara binen yük de artar. Hiç olmadı üst üste çıkıp duvar aşan zombileri bile gördü bu gözler. Onun içindir ki duvarı düşünüp yeni stratejiler geliştireceğiniz, diğer insanlarla bir araya geleceğiniz bir yer olarak görmek en mantıklısı.

Kalabalık stratejisi. Yalnız kovboy olmak çok karizmatik görünebilir, ama söz konusu zombilerse yalnız olmak hiç de iyi bir fikir değil. Özel kuvvetlerde görevli, tek başına hayatta kalma eğitimi almış biri bile olsanız zombi istilasında tek başına uzun süre hayatta kalamazsınız. Bunun içindir ki bir grup bulmak veya kendi grubunuzu oluşturmaya başlamak harika bir stratejidir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözü zombi istilası durumunda da gayet geçerli bir argüman. Grup içinde olmak daha uzun süre hayatta kalmanızı sağlayacaktır, bunu sakın unutmayın. Gariban stratejisi. Eğer liderlik özellikleriniz yoksa, alfa bir birey değilseniz, tek başına hayatta kalma konusunda pek bilginiz yoksa, acil durumlarda nasıl davranacağınızı bilmiyorsanız gariban stratejisi tam size göre. Yapmanız gereken zayıf, savunmasız ve yardıma muhtaç biri gibi görünmek olmalı, bu sayede güçlü bir gruba eklemlenmeniz inanın çok kolay olacaktır. Kendine yeten, güçlü bir grup bulduğunuzda gruba mümkün olduğunda katkıda bulunmaya çalışın ve grup üyeleriyle iyi ilişkiler geliştirmeye dikkat edin. Çıkıntılık yapmak zombilere yem olmakla aynı anlama gelir unutmayın. Şunu da aklınızdan çıkarmayın eğer grup ile iyi ilişkiler kurmazsanız isminiz en önce gözden çıkarılacaklar listesine anında eklenir.

Dağ stratejisi. Zombilerin hızları, dayanıklılıkları, çeviklikleri ve akrobatik yetenekleri ortada, bu sebeple civarınızda yer alan bir dağ bulup orada yaşamaya başlamak gayet mantıklı bir seçenek olabilir. Kafası çalışmayan ve yavaş zombilerle mücadele ederken dağ gibi yüksek yerlere kaçmak çok zekice bir iş. Çoğu zombi son derece meşakkatli olan dağa tırmanma işine hiç bulaşmayacaktır. Arada birkaç tanesi bunu denese bile ya tek yumrukta dağıtırsınız ya da onlar tepeye gelene kadar 6 ay geçmiş olur zaten. Dağa çıkarken yanınıza erzak almayı unutmayın, çıkar çıkmaz da ilk işiniz tepeye hakim konumda bir barınak inşa etmek olsun. Sonra geleni avlarsınız, gideniz darmadağın edersiniz, mis. Market stratejisi. Zombi istilası anında, zombiler tarafından beyni yenmekten daha kötü bir şey varsa o da açlıktan veya susuzluktan ölmektir. Bu açıdan bakıldığında market stratejisinin önemi ve güzelliği daha iyi anlaşılabilir. Tek handikabı şu ki pek çok insan sizin gibi düşünecektir. Böyle bir durumda zombilerden önce birbirinizi öldürüyor olmanız ihtimal dahilindedir, serinkanlılığınızı korumalı, bunu kalabalık stratejisi için bir fırsat olarak görmelisiniz. Ancak bütün bu riskleri alır ve üstesinden gelirseniz hayatta kalma şansınız inanılmaz derecede artar.

Gaddarlık stratejisi. Zombileri defetmek için ellerinizi kirletmeniz gerekecektir, ancak şunu unutmayın ki bir zombi istilasında modern dünyanın medeni kanunları artık geçerliliğini yitirmiştir. Gaddarlık stratejisi bu durumdan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olanlar içindir. Hayatta kalma uğruna öldürecek, yalan söyleyecek, aldatacak, çalacak ve aklınıza gelebilecek tüm karanlık davranışları sergileyeceksiniz. Gaddarlık sizi hayatta tutabilir, ama insanlığınızı elinizden alacaktır. Bu durumda şunu düşünün, sizin önceliğiniz ne? Hayatta kalmak mı, iyi bir insan olmak mı? Silahsızlık stratejisi. Zombi istilası gibi bir durumda silahsız olmayı önermek biraz saçma gibi görünebilir, ancak şunu bir dinleyin: Silahlar son derece yüksek sesler çıkaran ve bu sayede her an daha fazla zombinin sizi bulmasını sağlayan araçlardır. Böyle bir durumda tabanca, tüfek, vb. silahlar yerine, bıçak, kılıç, pala, sopa, vb. şeyler kullanmak çok daha akıllıca bir tercih olacaktır. Eğer bu aletleri kullanma, birebir dövüşme konusunda becerileriniz yeterince iyi değilse boş zamanlarınızda antrenman yapmanızı şimdiden öneriyoruz.

Askeri strateji. Bir zombi istilasında insanlık anında yok olmayacak, yine bir arada olmaya gayret edeceğiz. Sadece kaotik, karmaşık bir süreç yaşayacağız. Böyle bir anda elbette ki devletlerin silahlı kuvvetleri bu durumla en iyi şekilde mücadele edecektir. O halde yakınımızda bir askeri tesis varsa oraya gitmek, yoksa da bulmak için yollara düşmek mantıklı bir davranış olacaktır. Askeri tesislerde hiç olmadığı kadar güvende olacak, eğitimli askerler tarafından korunuyor olacaksınız. Gece stratejisi. İçinde bulunduğunuz duruma ve yere göre gündüz vakti kapalı alanlarda kalıp, geceleri dışarı çıkmak mantıklı bir seçenek olabilir. Doğru şekilde ve doğru ekipmanlarla uygulandığında bu son derece etkili bir strateji olabilir. Mesela gece görüşlü dürbün, gece görüş sistemi gibi şeyler temin edebilirseniz geceleri siz zombileri görebilirsiniz, ama onlar sizi göremez. Böylece karanlıktan istifade ederek isterseniz yol alabilir, isterseniz marketlerden, boş evlerden gıda, vs. temin edebilirsiniz. Zombiler sizi fark edene kadar siz çoktan kaçmış olursunuz.

Tekne stratejisi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde zombi istilasına denize kıyısı olan bir şehirde yakalandıysanız bir tekneye atlamak çok akıllıca bir taktik olacaktır. Yanınıza kendinize uzun süre yetecek kadar erzak alın ve sahile inip bir tekneye atlayın. Açık denizde gürültüden, tehlikeden uzakta takılabilirsiniz, hatta ara ara belli iskelelere, limanlara uğrayarak takviye yapmanız bile mümkün. Denizde olmanın en iyi yanı zombilerin yüzme bilmiyor oluşları ya da en azından öyle umuyoruz. Kule stratejisi. Son derece açık ve düz bir strateji. İstilaya çiftlik gibi, köy gibi kırsal alanlarda yakalandıysanız hayatta kalmanın en mantıklı yolu yüksek bir yerde kalmaktır. Bu bir silo olur, su kulesi olur veya derme çatma da olsa sizin yaptığınız bir kule olabilir. Şehirdeyseniz gökdelenler de bu iş için uygun bir tercih olacaktır. Ancak burada çok uzun süre kalmayı düşünmeyin, bu size daha iyi bir kaçış planı hazırlamanız için gereken süreyi kazandıracaktır. Bir de kulenin çevreye hakim bir noktada olmasını unutmayın.